Algérie: Course d'orientation (Coupe d'Algérie militaire) - Domination des athlètes de la 2e RM

ORAN — L'équipe de la 2ème région militaire a remporté la Coupe d'Algérie militaire de course d'orientation, clôturée mercredi au complexe sportif régional de la 2ème RM, au terme de deux jours de compétition.

La formation de la 2ème RM s'est adjugée la première place au classement par équipes messieurs avec un chrono de 4 : 27.52, devant celle de l'Ecole supérieure de l'infanterie (1ère RM) qui a enregistré un chrono de 7: 19. 27 et l'académie militaires de Cherchell (1ère RM) avec 8 : 32.46.

En individuel messieurs, les coureurs de la 2ème RM ont dominé les épreuves en course moyenne et longue distance occupant les trois premières places grâce à Slimani Abdesselam, Moussaoui Omar et Choucha Hocine.

La domination des sportifs de le 2ème RM s'est étendue à la course des dames, où la première place au classement pas équipes est revenue à cette équipe (1:32.12), devançant celle de l'académie militaire de Cherchell (1 :38.05), ainsi que l'école supérieure de navigation (1ère RM) auteur d'un chrono global de 2 :10.23.

En individuel dames, Magherbi Karima de la 2e Région militaire s'est distinguée devant Elbakri Douniazed de l'académie militaire de Cherchell et Hamou Sihem de la 2e RM.

Dans son discours de clôture, le Général Nassir Bouhama, Chef d'Etat-major de la 2ème RM, s'est félicité du bon déroulement de cette compétition soulignant que les lauréats ont récolté le fruit de leur excellente préparation et que le Haut Commandement de l'ANP a mobilisé tous les moyens pour la réussite de ce rendez-vous sportif.

Il a également mis en exergue l'intérêt particulier accordé par le Haut Commandement de l'ANP au sport militaire, indiquant qu'il " encourage la pratique du sport par tous les éléments de l'ANP, et ce, quels que soient leurs grades, car il renforce la capacité physique des militaires et constitue un facteur important de préparation au combat".

Cette compétition militaire de course d'orientation, composée de deux épreuves (course moyenne et longue distance), s'est déroulée au niveau de la forêt 'Moulay Smail' de Mascara. Une soixantaine d'athlètes (dames et messieurs) de 12 équipes représentant différentes unités et forces de l'ANP en plus de cinq régions militaires y ont pris part.