Algérie: Oran - L'ancien journaliste de l'APS Moussa Mediene n'est plus

ORAN — L'ancien journaliste de l'agence "Algérie Presse Service" (APS), Moussa Mediene, est décédé dans la soirée du mardi à Oran, à l'âge de 75 ans, des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Le défunt a occupé le poste de responsable du Bureau central régional (BCR) de la région Ouest de l'APS, dans les années 1980 après avoir débuté sa carrière au siège de l'agence à Alger, puis celui de chef des bureaux APS de Béchar, Aïn Temouchent et Mostaganem. Après son départ à la retraite en 2010, il lança une agence de communication "Wahranet" et dirigea une galerie d'art "Lotus" à Oran.

Le regretté était connu pour ses qualités humaines, sa sociabilité, sa bonté et son abnégation dans le travail. Il sera inhumé mercredi après-midi au cimetière d'Aïn El Beida.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la corporation, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort.

Le Directeur général de l'APS, Samir Gaïd, a également présenté, en son nom et au nom des journalistes et personnels de l'agence, ses sincères condoléances à la famille du regretté et à ses collègues, implorant Allah le Tout Puissant d'accorder au défunt sa sainte Miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis.