Congo-Kinshasa: RDC / ONU - Plus de 1 million 400 mille enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'état civil en 2022

analyse

Décryptage

Une délégation de l'ONU était en mission d'évaluation en RDC, du 8 au 13 février 2 023. Conduite par la Sous-Secrétaire générale pour l'Afrique, Mme Martha Pobee, la délégation a eu des entretiens avec des officiels congolais dont le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde avec lequel elle a passé en revue les questions politiques, sécuritaires et de développement auxquelles est confrontée la République démocratique du Congo. Peu avant de quitter Kinshasa, Mme Martha Pobee et Mme Elizabeth Spehar, Sous-Secrétaire générale en charge de l'Appui à la paix, qui était également de la mission, ont répondu aux questions de Radio Okapi et de l'AFP. Le Magazine des Nations unies vous propose cet entretien qui s'était déroulé en anglais, avec le doublage de Vicky Odia.

Nouvelles en bref

*Nos informations en plus bref. Ouverture à Kalemie, mardi 14 février 2 023, de la première édition de la foire d'exposition et de vente des produits fabriqués par des adolescents vulnérables. Ceux-ci ont été formés à différents métiers dans des coopératives grâce au financement du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

**Ici à Kinshasa, l'Unité d'Appui à l'Administration pénitentiaire de la Monusco a organisé, comme chaque année, sa retraite d'évaluation des activités et actions entreprises en 2 022 au profit de l'administration pénitentiaire congolaise. C'était du 14 au 15 février. La Cheffe de l'Unité, Patience Say et le Secrétaire général du ministère de la Justice ont présidé cette retraite.

***Enfin, nécessité d'une action urgente pour l'accès à l'éducation des enfants. C'est la conclusion d'un nouveau rapport publié à Kinshasa mardi 14 février 2 023 par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, en collaboration avec l'Unesco. Ce rapport est intitulé " Rapport Pleins feux sur l'achèvement de l'éducation de base et les apprentissages fondamentaux en RDC ". Faisant d'une pierre deux coups, l'Unesco a aussi commémoré à la même date du 14 février la cinquième journée internationale de l'éducation traditionnelle célébrée le 24 janvier, mais décalée cette année pour des raisons pratiques.

Invité

L'invité de magazine, c'est le directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial, PAM, qui était en mission de travail en République démocratique du Congo cette semaine. Manoj Juneja était venu pour célébrer avec ses collèges de cette agence, comme il l'a expliqué lui-même, les 60 ans de son organisation. Avant de quitter Kinshasa, Manoj Junela a accordé une interview à Radio Okapi et Top Congo. Suivez plutôt cet entretien.

Nouvelle de province

Allons à Sake, en territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Lundi 13 février dernier, les forces vives, les autorités coutumières et administratives de cette localité ont convenu de laisser le passage des convois humanitaires sous escorte de la Monusco afin d'acheminer de l'aide aux déplacés coincés sur cet axe. C'était un compromis trouvé à la suite d'un dialogue social engagé entre ces acteurs. Un dialogue qui a permis de balayer ls préjugés de la population de cette contrée vis-à-vis de la Mission onusienne.Sifa Maguru était à Sake, reportage.

Question aux Nations unies

Question sur la séparation des enfants mineurs de nouvelles recrues des FARDC à Beni. Quelle en est la procédure. Bernard Okanda, de la section protection de l'enfant de la Monusco avait répondu à cette question de Sadiki Abubakar...