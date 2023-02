Ile Maurice: Les réservoirs remplis à 70 %

Husnoo : "Pas de dégâts importants"

Le CEB rassure

"Il n'y a pas eu de dégâts importants (... ) Il y a eu du déblayage, des évaluations et réparations par différentes autorités notamment la CWA, le CEB et les collectivités locales." Déclaration d'Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et président du National Crisis Committee lors d'un point de presse hier, alors qu'il dressait un bilan après le passage du cyclone Freddy.Justement, qu'elle est la situation au niveau des services publics ?

À la Central Water Authority (CWA), Sunil Gopal, chargé de communication, affirme n'avoir détecté aucun problème majeur sur le réseau. D'ailleurs, affirme-t-il, une équipe était en stand-by avant et pendant toute la durée du cyclone. Il explique qu'au niveau de certaines rivières notamment à Bramsthan, Crève-Cœur, Melrose, Rivière-du-Rempart, Rivière Terre-Rouge, Balisson à Rose-Belle et Chamouny, la CWA a dû enlever les pompes pour qu'elles ne soient pas endommagées en cas de crues. " Les techniciens ont fait un survey pour voir si les sites sont sécurisés. Nous pensons remettre cinq pompes à Bramsthan, CrèveCœur, Melrose, rivière Terre-Rouge et Balisson Rose-Belle. " S'il y avait un problème de valve à Beau-Champ qui a été vite résolu, une pompe a été obstruée à Pont-Lardier. " L'accès est difficile et il faut déblayer pour pouvoir y accéder."

Pour ce qui est de l'ouest de l'île, Sunil Gopal souligne qu'il a fallu éteindre une pompe temporairement à Baie-du-Cap pour le nettoyage en raison de l'eau boueuse. Quid de nos réservoirs ? Selon les chiffres compilés par la Water Resources Unit, les sept réservoirs du pays affichent un taux de remplissage de 70,5 %. La Nicolière et Piton-duMilieu sont remplis à 96,4 % et 99,7 %, respectivement. Le niveau d'eau à Mare-aux-Vacoas est de 65,4 %. Quant aux barrages de Midlands et Bagatelle, ils affichent un taux de remplissage de 70,2 % et 71 %. Du côté du Central Electricity Board (CEB), Thierry Ramasawmy, responsable de communication, explique qu'à 19 heures hier, l'électricité a complètement été rétablie dans les régions affectées.