Ile Maurice: Saisie d'or et de devises sur un sri-lankais - L'homme d'affaires compte servir une mise en demeure à la MRA

Il avait été intercepté par des officiers de la Customs Anti-Narcotics Unit de l'aéroport SSR, qui avaient saisi sur lui des devises étrangères valant environ Rs 490 000 et 1,4 kilo d'or d'une valeur de Rs 2 millions alors qu'il était en transit à Maurice le 9 février. Le Sri-Lankais est revenu à Maurice pour récupérer son or et son argent.

Son avocat, Me Samad Goolamally, nous a déclaré que son client était en transit et que la MRA n'avait donc pas le droit de saisir son or et son argent. " Mon client n'avait aucun intérêt à venir à Maurice, il avait décidé de se rendre à Dubaï. D'ailleurs, il n'avait pas plus de Rs 500 000 sur lui car la somme tourne autour de Rs 450 000, en conformité avec la Customs Act.

La MRA est en train de fabriquer un "case" contre mon client sous un cas de blanchiment d'argent. Comme son argent et son or ont été saisis, il est revenu à Maurice il y a deux jours. Nous avons la ferme intention de servir une mise en demeure à l'institution mercredi. Si mon client avait vraiment l'intention de blanchir son argent, il ne se serait pas déplacé encore une fois pour venir récupérer ce qui lui appartient." L'homme de loi explique que son client n'a rien à cacher qu'il a un casier judiciaire vierge, qu'il n'est ni fiché à Interpol, ni recherché.

Du côté de la MRA, on estime que cette saisie est légale selon l'article 131(1) de la Customs Act 1988. L'argent liquide et l'or saisis dépassent la valeur légale, soit plus de Rs 500 000, selon la MRA. Elle maintient que le Sri-Lankais a enfreint la Customs Act de 1988 en ayant en sa possession cet argent et l'or dont la valeur tourne autour de Rs 2 millions.