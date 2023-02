Afrique de l'Ouest: 23 pays à la recherche d'une feuille de route de diffusion des innovations pour une agriculture résiliente

Les points focaux des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (Snra) des 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre de son périmètre d’action sont en conclave à Dakar du 22 au 24 février 2023.

C’est dans le cadre d’un atelier de planification régionale d’une feuille de route en 2023 pour renforcer la collaboration scientifique et diffuser les technologies et innovations pour une agriculture productive et résiliente.

Dr Emmanuel Njukwe, Directeur de la Recherche et de l'Innovation du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) fait savoir que durant les trois jours de cet atelier, les experts seront amenés à partager leurs expériences et réfléchir pour proposer des actions et recommandations pertinentes qui devraient être prises en compte dans le plan de travail du CORAF pour 2023.

M. Njukwe encourage les participants à ce conclave pour réseauter davantage, échanger d'informations et stimuler la coopération scientifique et le partage des connaissances.

Dans cette même dynamique, Rasoanindrainy Andrianjafy, Responsable des connaissances du Forum Africain pour les Services de Conseil Agricole (Afaas) estime que le moment est venu pour faire le bilan des engagements pris par les Etats par rapport à la déclaration de Malabo qui invite à investir 10% du budget national dans l’agriculture.

Ainsi, 20 ans après, le bilan semble mitigé. Rasoanindrainy Andrianjafy qui a brandi la revue biannuelle du CAADP qui révèle que « la plupart des pays (31) sont le rouge. Un seul pays en Afrique est prometteur ».

Devant cet état de fait, le Responsable des connaissances du Forum Afaas juge urgent le fait de trouver des solutions pour augmenter la production et la productivité en Afrique, améliorer l’autonomie alimentaire.

Mais également promouvoir les échanges inter-africains, gérer durablement nos ressources naturelles, travailler ensemble et coordonner les actions pour atteindre les objectifs communs.

Il faut rappeler que la Déclaration de Malabo a pour objectif de transformer l’agriculture africaine pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Il vise à investir au moins 10% du budget national dans l’agriculture et à atteindre un taux de croissance de 6% pour le PIB agricole.

La déclaration avait pour ambition d’atteindre la faim zéro et réduire de moitié la pauvreté en Afrique d’ici 2025, en créant des emplois et en augmentant les revenus des petits exploitants. La déclaration encourage le commerce intra-africain, l’amélioration des services agricoles et la responsabilisation mutuelle.

Les services du CORAF informent que cet atelier de Dakar entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique.

Un programme qui a pour but de permettre la recherche et l’innovation agricole y compris aux services de vulgarisation de contribuer efficacement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au développement économique et à l’atténuation des changements climatiques en Afrique.

La même source estime que cet objectif pourra être atteint en renforçant les capacités, l’efficacité et le positionnement des organisations régionales et sous-régionales de recherche et de vulgarisation agricole ainsi que des systèmes nationaux de recherche agricole tout en encourageant la collaboration et le partage des savoirs entre les organisations.

A leur croire, les actions et expériences innovantes à partager au cours de cet atelier contribueront, en autres, à renforcer les connaissances agricoles, influencer la formulation des politiques agricoles basées sur l’utilisation des résultats de la science et de l’innovation pertinente face au changement climatique.