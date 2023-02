Madagascar: Les premiers impacts du cyclone Freddy

La côte Est de la Grande île a subi les premiers assauts du cyclone tropical Freddy. Les nouvelles sont, si on peut le dire, banalement ordinaires. Les contrées traversées sont ravagées par les rafales de vent de ce météore, mais ce sont surtout les précipitations l'accompagnant qui causent les dégâts les plus importants. Le bilan n'est pas encore établi de manière précise, mais on sait qu'il sera lourd. Le spectacle ne diffère pas de ceux que l'on découvre tous les ans durant la période cyclonique : toitures arrachées, quartiers inondés, cultures détruites et sinistrés désemparés.

Les premiers impactsdu cyclone Freddy

La Grande île et le Mozambique vont être fortement impactées par le cyclone Freddy, affirment les services météorologiques de l'Océan Indien. Ce dernier est passé aux larges de la Réunion et de Maurice et a provoqué de fortes précipitations. Ce fut plutôt une période de gros temps qui n'a pas entraîné de destructions massives comme lors des cyclones habituels. L'alerte orange a été levée, mais la prudence est recommandée aux habitants. Madagascar est sur la route de Freddy et il est entré hier soir chez nous.

Malgré la diminution d'intensité de ce système, les contrées qu'il va traverser vont être dévastées. La ville de Mananjary présente un paysage de désolation. Les toitures des maisons les plus fragiles ont été emportées comme des fétus de paille. Les quartiers ont été inondés. Les sinistrés ont gagné les endroits aménagés, mais l'organisation des secours est rendue particulièrement difficile.

On s'aperçoit que les dispositions prises par les autorités et le BNGRC ne peuvent pas combler les besoins des populations désemparées. Le périple de Freddy ne fait que commencer. Les services de la météorologie affirment qu'il va sortir en mer jeudi et qu'il va augmenter d'intensité tout en se dirigeant vers le Mozambique. Ce pays est déjà en train de se préparer avant son arrivée. Néanmoins, le passé nous a appris qu'un cyclone, une fois sorti en mer, peut revenir en force.