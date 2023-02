Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Février 2023

Nigeria : Présidentielle- La désinformation attise les violences

La désinformation a été démultipliée au Nigeria à l'approche de l'élection présidentielle de samedi, favorisée par la crainte de fraudes, l'adoption récente de nouveaux billets de banque, et les frustrations face aux pénuries et à l'insécurité galopante. Des soldats nigérians assis sur un véhicule militaire à l'extérieur du lieu de rassemblement de la campagne présidentielle au stade Teslim Balogun à Lagos, le 21 février 2023. Des soldats nigérians assis sur un véhicule militaire à l'extérieur du lieu de rassemblement de la campagne présidentielle au stade Teslim Balogun à Lagos, le 21 février 2023. (Source : africanews)

Burkina : Formation- La 23eme promotion et les élèves officiers spécialistes sur le terrain

Les élèves officiers d’actives de la 23eme promotion et les élèves officiers spécialistes de la 13eme promotion de l’académie militaire Georges Namoana (AMGN) de Pô ont été présenté au drapeau le vendredi dernier au sein de l’académie. La présentation au drapeau marque la fin de leur période d’initiation et leur intégration officielle dans la grande famille des Forces armées nationales. Par cet acte, les récipiendaires prêtent ainsi serment. Ils sont 98 élèves officiers d’actives de la 23eme promotion dont 8 personnels féminins provenant de douze pays africains et trente-six (36) élèves officiers spécialistes de la 13eme promotion dont 3 personnels féminins tous de nationalité burkinabè. La cérémonie a été présidée par le commandant des commandements des écoles et centres de formation de l’armée de terre, le chef de bataillon Michel Armand Ouédraogo. (Source : Aib)

Sénégal : Attaque contre des Casques bleus sénégalais au Mali - L’Onu condamne

Trois Casques bleus ont été tués et cinq autres ont été grièvement blessés lorsque leur convoi a heurté un engin explosif dans le centre du Mali mardi, a annoncé la Mission de l’Onu dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le Secrétaire général de l’Onu, António Guterres, et le Conseil de sécurité ont condamné fermement cette attaque qui a tué trois Casques bleus sénégalais et en a gravement blessé cinq autres, près du village de Songobia, au sud-ouest de la ville de Bandiagara. Le chef de l’Onu et le Conseil de sécurité ont présenté leurs sincères condoléances au gouvernement et au peuple sénégalais et exprimé leur profonde sympathie aux familles des victimes. Ils ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux cinq Casques bleus blessés. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Secteur de la boulangerie- Le gouvernement débloque une subvention de 2 milliards de Fcfa

Le gouvernement a décidé de débloquer une subvention de 2 milliards de Fcfa pour accompagner la création du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie et la transformation structurelle de la filière blé-farine-pain, a annoncé Aimé Koizan, le Directeur général du Commerce intérieur, le mercredi 22 février 2023, à Yamoussoukro. C'était au terme d'un atelier consacré aux problématiques du secteur de la boulangerie en Côte d’Ivoire. Rapporte des sources officielles confirmées par le Cicg.

Mali : Coopération avec la Russie- Les révélations de l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Bamako

Cet apriori est de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie à Bamako ( Mali). Igor Gromyko c’est de lui qu’il s’agit a confirmé avec la presse locale en marge de la fête des diplomates de son pays, le soutien de son pays au Mali dans plusieurs secteurs. En présence du ministre malien de la Défense et des Anciens combats, colonel Sadio Camara, il a également évoqué les voies et moyens de son renforcement sur des bases durables et mutuellement bénéfiques Selon lui, l'objectif de cette coopération s’inscrit dans la lutte contre les groupes terroristes qui menacent la sécurité des Maliens et le Sahel depuis de plusieurs années en premier et renforcer le partenariat dans de divers domaines qui visent aux intérêts communs entre la Russie et le Mali.Lors de cette fête des diplomates russes, le chef de la diplomatie russe au Mali, a également rassuré sur les principes de la Chartes des Nations unies que la même politique profite d’un large soutien au sein de la communauté internationale. (Source :abamako.com)

Niger : Coopération- Visite de travail du président Bazoum au Congo

Le Président du Niger, Mohamed Bazoum est arrivé le 21 Février 2023 à Brazzaville pour une visite de travail et d'amitié, apprend-on de source officielle nigérienne. Le Chef de l'État nigérien a été accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami Denis Sassou-Nguesso, précise le service de presse présidentiel. La délégation dans ce déplacement comprend notamment, M. Massoudou Hassoumi, Ministre d'État des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Ibrahim Sani Abani, Directeur de Cabinet du Président de la République. Avant cette étape, le dirigeant nigérien était au Gabon pour une visite de travail. (Source : Anp)

Togo : Délinquance routière- Au moins 683 personnes décédées dans divers accidents en 2022

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a livré ce mardi 21 février 2023, à Lomé, le bilan du 2è semestre 2022 des écarts de conduite sur les routes togolaises. En présence du ministre Atcha-Dedji Affoh (des Transports routiers, aériens et ferroviaires), de plusieurs responsables syndicaux du secteur des transports et de divers officiels en charge de la régulation de la circulation routière, il a été dressé un tableau peu reluisant des accidents. Au total, 3.689 accidents ont été officiellement recensés sur toute l’étendue du territoire national au second semestre 2022. Des accidents qui ont occasionné 5.055 blessés et 336 victimes. Ainsi donc, 683 personnes sont officiellement mortes dans des accidents survenus sur les routes togolaises en 2022, car 347 décès avaient été identifiés par le ministère de la Sécurité au terme du 1er semestre 2022. (Source : alome.com)

Centrafrique : Crimes et délits contre la population- La présidence appelle à une enquête

La présidence de la République centrafricaine (Rca) a appelé lundi à une enquête sur les crimes et délits contre la nation afin de garantir l'Etat et la paix publique, a-t-on appris lundi d'un communiqué de presse de la présidence. La situation sécuritaire en Rca est dominée ces derniers temps par de multiples attaques terroristes coordonnées perpétrées par des groupes armés qui ont causé des pertes en vies humaines, des blessés, des prises d'otages et des déplacements des populations, selon la même source. La présidence a rassuré le peuple centrafricain de la détermination du président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération des otages et continuer à travailler pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. (Source : abangui.com)