Afrique: Jackson Mayanja, l'entraîneur de l'Ouganda - " Il n'y a pas d'outsider dans ce tournoi "!

A la veille de la rencontre qui pourrait propulser l'Ouganda vers les ¼ de finale en cas de victoire contre le Congo.

L'entraîneur Jackson Mayanja insiste le fait qu'il y a pas d'outsider dans ce tournoi " on ne va pas enjamber le Congo ou une autre équipe. On respecte chaque adversaire. Nous sommes prêts pour aller chercher une qualification, on a des atouts, une cohésion d'équipe ".

En terrain conquis, le coach de l'Ouganda évoluait dans le championnat égyptien à Al Masry " les pelouses sont extraordinaires pour bien joueur au foot ,l'environnement est bon. On n'a pas d'excuse pour ne pas bien jouer et faire du spectacle. ".

Finaliste de la dernière CAN U20, l'Ouganda ambitionne d'être un géant de l'Afrique de l'Est " on a des bons joueurs ,on espère être à la coupe du monde avant cela il faut battre cette équipe du Congo " déclare le milieu de terrain Wakiso.