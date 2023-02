Cote d'Ivoire: Lutte contre le Travail des Enfants - Dominique Ouattara équipe entièrement la nouvelle cantine dans le Guemon

La cantine scolaire de l’école primaire de Zouatta1 a été inaugurée, le mardi 21 février 2023. La cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte de l’EPP Zouatta2 a enregistré la présence de Madame Cissé Aïssatou, responsable de l’Education et représentante de Madame Dominique Ouattara, le Dr Serey Doh Célestin, président du Conseil régional du Guémon et M. Niamkey Koffi, opérateur économique et co-parrain de la cérémonie. Rapportent les sources proches des organisateurs.

Cette nouvelle cantine scolaire dénommée cantine scolaire Dominique Ouattara de l’école primaire publique de Zouatta2 a été construite par M. Kouhon Philippe, cadre et fils de Zouatta1. Ainsi dans le souci de la rendre fonctionnelle pour le plus grand bonheur des tout-petits, la nouvelle cantine scolaire de l’école primaire de Zouatta1 a été entièrement équipée par la Fondation Children Of Africa. La valeur de l’équipement de la cantine est estimée à 10 millions F CFA. En plus de ces équipements, la Première Dame a également offert une enveloppe pour le fonctionnement de la cantine scolaire.

Madame Cissé Aïssatou, représentante de Madame Dominique Ouattara, marraine de l’évènement, a insisté sur les bienfaits des cantines scolaires dans l’éducation scolaire. En effet, pour l’émissaire de Madame Dominique Ouattara, les cantines scolaires permettent de retenir les enfants à l’école. Dans ce sens, elles sont d’excellents moyens de lutte contre le travail des enfants en milieu rural. Au nom de Madame Dominique Ouattara, Présidente du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (Cns), Madame Cissé Aïssatou a également encouragé les populations à scolariser les enfants. Pour cette dernière, la place des enfants est à l’école et non dans les plantations pour servir de main d’œuvre. Elle a terminé en invitant les populations à vivre dans la cohésion sociale facteur de tout processus de développement.

Le ministre Serey Doh Célestin, président de la cérémonie, a tenu à remercier la Première Dame pour ses actions en faveur des populations du pays en général et du Guémon en particulier. M. Niamkey Koffi, co-parrain de la cérémonie, a également remercié la Première Dame pour ses actions en faveur des populations. Pour ce dernier, la Première Dame réalise l’attente des populations du Guémon en équipant la cantine scolaire de Zouatta1. M. Kouhon Philippe, initiateur du projet, a également remercié la Première Dame pour son soutien. Selon ce dernier, la construction de cette cantine répond pour lui au souci de traduire en acte les leçons qu’il a tiré de sa proximité avec la Première Dame.

Mlle Poté Chance Doriane, porte-parole des élèves, a également remercié la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Notons également que Madame Cissé Aïssatou a eu un échange avec les femmes de Zouatta1 après la cérémonie d’inauguration. Au cours de cette rencontre, l’émissaire de Madame Dominique Ouattara a encouragé les femmes de cette localité située à plus de 600 km d’Abidjan de s’organiser en association afin de bénéficier du Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI). Lors de cette rencontre, Madame Cissé Aïssatou a procédé à la remise officielle des dons de la Première Dame aux femmes de Zouatta1.

Bamba Moussa