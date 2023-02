Afrique: Le Nigéria surprend l'Egypte et se relance dans la course à la qualification !

Le Nigeria se replace dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la CAN TotalÉnergies U20 après sa victoire étriquée (1-0) sur l'Egypte, pays organisateur.

C'est le défenseur nigérian Solomon Agbalaka qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 71e minute. La situation devient de plus en plus compliquée pour les Egyptiens qui n'ont toujours pas marqué le moindre but dans cette compétition après deux sorties.

L'affiche au sommet de la 2e journée dans le groupe A de la CAN U20 opposait ce mercredi le Nigeria à l'Egypte, pays hôte.

C'est un match de relance pour ces deux pays qui ont très mal négocié leur entame de compétition avec une défaite et un match nul.

D'un côté, l'Egypte avait concédé le nul blanc (0-0) contre le Mozambique alors que le Nigeria s'était incliné (0-1) face au Sénégal.

Avec la ferme volonté de se relancer, Nigérians et Egyptiens se jettent dans la bataille en essayant d'avoir le contrôle du ballon d'entrée de jeu. Mais le premier acte est marqué par beaucoup de déchets techniques.

Tout est à refaire en seconde période. Les acteurs reviennent avec un meilleur visage et la rencontre s'emballe davantage. A la réception d'un corner, Solomon Agbalaka débloque la situation en reprenant victorieusement de la tête (1-0, 71e).

Malgré le soutien de leur public, les Pharaons Juniors d'Egypte tentent à tout prix de revenir au score mais ils n'y arriveront pas. Le Nigeria s'offre la victoire et les trois points de la rencontre en conservant son avance jusqu'au coup de sifflet final. Auteur de l'unique but de la rencontre, Solomon Agbalaka a été élu " Homme du match ".

Grâce à cette victoire, le Flying Eagles du Nigeria s'emparent de la 2e place du groupe A avec 3 points derrière le Sénégal (6 points), déjà qualifié et sûr de terminer à la première place quoiqu'il arrive. L'Egypte et le Mozambique occupent respectivement l'avant dernière et la dernière place.