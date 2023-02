Afrique: Madienguela, l'entraîneur du Congo - " Nous sommes mentalement bien préparé " !

Le Congo avait signé son retour à la TotalEnergies CAN U20 en Égypte par une victoire face au Sud- Soudan.

Les Diablotins doivent confirmer contre le vice -champion,l'Ouganda. L'entraîneur du Congo , Marié Joseph Madienguela se dit serein en marge de la conférence de presse avant match " on est dans son bon état d'esprit. Nous sommes prêts et confiants même si l'équipe de l'Ouganda est solide et expérimentée ".

"Pour battre les crânes ,Madienguela compte sur tout son effectif "Nous sommes dans des bonnes conditions pour mieux représenter notre pays. ".

Prince Soussou, auteur d'une prestation aboutie , d'un but face au Sud- Soudan, il a été percutant,tranchant.

" content d'avoir marqué le deuxième but lors du premier match, on va continuer à aider l'équipe car on a envie de prendre du plaisir et gagner. Nous sommes préparés physiquement, moralement et mentalement pour défendre les couleurs du Congo ".

Le Congo et l'Ouganda qui se sont imposés à l'entame veulent franchir un palier.