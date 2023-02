Sud-Soudan: CAN U20 - Peter James (Coach Sud-Soudan) - " Nous avons davantage besoin de points "

L'entraîneur du Soudan du Sud, Peter James, est confiant quant à la victoire de son équipe face à la République centrafricaine jeudi, soulignant qu'elle a plus besoin de points que son adversaire.

Les Young Brights Stars, qui participent à leur première Coupe d'Afrique des Nations U-20, ont perdu leur premier match 2-1 contre les Diables Rouges du Congo dans le Groupe B.

Les deux équipes sont à la recherche de leurs premiers points dans le tournoi en cours en Egypte et James dit que son équipe n'a pas d'autre option que de gagner au stade du Canal de Suez.

" Le match de demain pour moi, c'est un match à sens unique parce que nous avons fait tous les préparatifs nécessaires pour gagner demain. Tous les matchs que nous allons jouer ne seront pas faciles pour nous car toutes les équipes sont au même niveau, c'est pourquoi elles se sont qualifiées, donc nous jouons tous les matchs comme si c'était une finale pour nous ", a déclaré James lors de la conférence de presse d'avant-match.

" Les erreurs font partie du jeu. Nous corrigeons nos erreurs, et nous essayons d'être performants et de les éviter lors des prochains matchs ", a-t-il déclaré.

L'entraîneur des Young Bright Stars a donné quelques nouvelles positives concernant les défenseurs Safino Lado et Bul James Anyang et l'attaquant Abishai suite à leurs blessures contre le Congo.

" Safino Lado, qui a été blessé dans les premières minutes, est en train de se rétablir et a repris l'entraînement aujourd'hui. Bul James Anyang a commencé à s'entraîner ce matin et notre attaquant Agumemboki Abishai est également prêt. Bien que nous ayons eu des blessures, nous ferons de notre mieux nous avons trois choix. Demain, nous n'avons qu'une seule option, et nous avons besoin des points plus qu'eux ", a-t-il ajouté, rapporte Cafonline.

Paul Mara a inscrit son nom dans les livres d'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 lorsqu'il a marqué le tout premier but du Sud-Soudan dans le tournoi pour réduire le score contre le Congo.

Son coéquipier Kenyi Wani estime qu'une victoire contre les Fauves sera importante pour augmenter leurs chances dans le tournoi.

" Assurer notre première victoire sera très important pour nous parce que nous avons perdu le premier match, et nous devons vraiment gagner le match demain pour assurer notre place dans la compétition. Nos fans, à la maison et à l'étranger, attendent beaucoup de nous, alors nous devons vraiment obtenir une victoire et les rendre heureux et fiers. Nous espérons que nous ferons mieux malgré les difficultés que nous avons rencontrées contre le Congo avec les blessures de nos joueurs. Les blessures nous ont beaucoup affectés parce qu'ils sont tous titulaires et vers la fin du match, nous avons également perdu notre attaquant et nous avons eu le problème de jouer avec moins. ", a déclaré le jeune joueur.