Madagascar: Cyclone tropical Freddy - La côte Est en proie à un mauvais remake de Batsirai

Les vents violents ont balayé Mananjary depuis 14h hier. La ville de Mananjary compterait huit sites d'hébergement destinés à accueillir les personnes déplacées et les sinistrées.

" Les premières gouttes ont commencé à tomber vers 14 heures. Puis s'en suivirent des rafales de vent très puissantes qui sont alternées d'une certaine accalmie ". Ce sont les propos de Rakoto (nom d'emprunt), un habitant de la ville de Mananjary pour faire état de la situation qui prévalait hier vers 17 heures de l'après-midi. Propos qui témoignent de la puissance du mastodonte qu'est le cyclone tropical Freddy qui a touché terre à environ 30 km au nord de la ville de Mananjary entre 19 heures et 20 minutes locales.

Avec les fortes précipitations qui ont accompagné le système, l'eau serait vite montée dans plusieurs quartiers de Mananjary. " On m'informe via SMS que dans les quartiers situés au bord de la mer, l'eau est vite montée ", nous confie notre source. Interrogé sur le sort des habitants desdits quartiers, Rakoto informe qu'ils ont été déplacés bien avant " l'arrivée des premières gouttes de pluie ". Joint au téléphone, Rakoto nous annonce " une crainte, presque généralisée, d'unBatsirai bis " dans la région. En effet, les spectres de Batsirai planent encore dans la région Vatovavy. Les infrastructures détruites et endommagées qui sont restées sans réhabilitation de la part des autorités compétentes sont les preuves de la force dévastatrice de ce cataclysme.

Anticipation

L'entretien avec Rakoto a également permis de savoir que la population a su tirer des leçons de la saison cyclonique passée. " Bien avant l'arrivée de Batsirai, des campagnes de sensibilisation ont été menées par les autorités, mais la population n'a pas pris cela au sérieux. Personne n'a adopté les bonnes pratiques. Les gens ne croyaient pas en l'existence d'un cyclone qui s'approchait de nos côtes ", explique notre interlocuteur. Ce qui ne serait pas le cas actuellement. " De peur de vivre les mêmes scénarios avec le cyclone tropical Freddy, les populations se sont mobilisées afin de limiter les dégâts ", note Rakoto.

Selon ses dires, il n'a pas fallu les convaincre de la nécessité d'adopter les bons gestes et de prendre leur responsabilité quant aux initiatives et actions d'anticipations et de préparation à faire. " Les gens ont pris leur responsabilité de leur propre chef. Ils ont renforcé leurs maisons et ont quitté les lieux présentant un fort risque de montée des eaux. Cela a facilité les actions de sensibilisation menées par les autorités ", rajoute notre source d'un ton rassuré. À l'heure où nous mettons sur papier cet article, la communication avec Mananjary est interrompue et la ville a été privée d'électricité depuis l'après-midi.