Afrique: CAN U20 - Le sélectionneur mozambicain Dario Monteiro espère une place en quart de finale

Le sélectionneur du Mozambique, Dario Monteiro, affirme que ses Young Os Mambas espèrent se qualifier pour les quarts de finale malgré leur défaite 3-0 contre le Sénégal, mercredi au Caire.

Les Mozambicains ont tenu tête au pays hôte, l'Égypte, lors du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations U-20, avant d'être domptés par des Lions de la Teranga impeccables.

Les protégés de Monteiro devront battre les Flying Eagles du Nigeria lors de leur dernier match de groupe à Ismaïlia pour se qualifier pour la phase à élimination directe du tournoi.

" Nous nous préparons maintenant à affronter le Nigeria samedi. Le match n'est pas facile, mais nous nous accrochons à notre chance de nous élever et nous allons nous battre pour la victoire. C'est maintenant clair, soit nous gagnons, soit nous retournons dans notre pays. Nous avons bien joué en première mi-temps et empêché le Sénégal de marquer le moindre but. Nous avons également pris l'initiative d'attaquer et essayé de marquer, mais nous n'avons pas profité de l'occasion. La situation était complètement différente en deuxième mi-temps, et l'équipe n'a pas pu continuer à résister à l'attaque du Sénégal. Nous devons admettre que l'équipe nationale du Sénégal est très forte et que nous avons plus de temps pour atteindre leur niveau. Actuellement, nous ne pensons qu'au match de samedi et nous allons commencer à y travailler dès maintenant afin de préserver toutes nos chances de qualification pour le prochain tour. ", a déclaré Monteiro face aux journalistes lors de sa conférence d'après-match, indique Cafonline.

Le Mozambique occupe la dernière place du groupe A avec un point, aux côtés du Nigéria et de l'Égypte, qui disputent le match de clôture de la journée.