Congo-Brazzaville: Journée internationale de la langue maternelle - L'événement célébré dans la ville océane

Les exposés et la remise du trophée Joseph-Tchiamas pour la promotion des langues maternelles ont été les grands moments lors de la célébration de la Journée mondiale de la langue maternelle, organisée le 21 février à la direction départementale du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire au musée Cercle africain.

Le thème de la journée a été " Les langues africaines pour une sécurité alimentaire durable, de développement culturel et socio -économique pour l'Afrique que nous voulons ". Plus que jamais, cette journée permet de reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme sur l'inclusion et l'accent mis par les Objectifs de développement durable sur le fait de ne laisser personne de côté. " L'Unesco encourage et promeut l'éducation multilingue ayant pour base la langue maternelle ou la première langue. C'est un type d'enseignement qui commence dans la langue que l'apprenant maîtrise mieux, puis introduit progressivement d'autres langues. Cette approche permet aux apprenants dont la langue maternelle est différente de la langue d'enseignement de combler le fossé entre la maison et l'école, de découvrir l'environnement scolaire dans la langue familière et ainsi de mieux apprendre ", a dit Chardin Alphonse Nkala, directeur départemental du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire.

Au cours de la journée, Fréderic Pambou, directeur du Centre d'études et de civilisations Loango, et Sosthène Ben Kavada, de la Société internationale de linguistique, ont exposé sur ce thème. Tour à tour, les deux orateurs ont souligné la nécessité de promouvoir les langues maternelles qui constituent pour chaque peuple un patrimoine des plus inestimables.

Les élèves des différentes écoles invitées ont présenté des récitals, des saynettes, des déclamations en langues maternelles sous les ovations du public ravi et éberlué par leurs prouesses. Chaque année, le trophée Joseph-Tchiamas pour la promotion des langues maternelles récompense une personne physique qui, par ses activités multiformes, fait la promotion des langues maternelles. Ainsi, à travers ses émissions culturelles à la radio et à la télévision, notamment au cours de l'émission "Kimoko", Marcelle Carine Ndembi a reçu le trophée Joseph-Tchiamas. Journaliste à la chaîne de télévision et radio MCRTV, elle a remercié les organisateurs de l'activité pour l'honneur fait à sa modeste personne en lui décernant ce trophée qui, pour elle, va lui permettre non pas de dormir sur ses lauriers mais de travailler davantage pour le bien de la population et des citoyens de Pointe-Noire.