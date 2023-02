Congo-Brazzaville: Musique - Djoson philosophe marie la St Valentin et la rumba

Le musicien Djoson philosophe et son Super Nkolo Mboka ont livré un concert, le week-end dernier, à l'Institut français du Congo (IFC), dans le cadre de la célébration de la Saint Valentin.

La rumba est un moyen de communication, de célébration, de transmission, de sensibilisation... C'est cette rumba que Djoson philosophe et son Super Nkolo Mboka ont célébré le week-end dernier à l'occasion de la Saint Valentin.

La soirée a débuté par la prestation des groupes et artistes invités, à l'instar de Djam Kiss, Laila And the groove, David Chakalewa. Ce n'est qu'après que l'orchestre Super Nkolo Mboka est monté sur scène.

Pendant près de deux heures, Djoson philosophe et son groupe ont proposé un répertoire riche, constitué de la rumba ondemba (rumba ancienne) ainsi que de la rumba moderne avec des show (Ngwasuma), en passant par les dérivés de celle-ci, notamment la salsa, la samba et la rumba qui a donné naissance à beaucoup de styles dont latinos. Il s'est agi des chansons ci-après : "Variétés super Nkolo Mboka", "Pêcheur mondélé", "Mawuke", "Piladiambu", "Salsa del Congo", "Samba do Congo", "Rumba na piste", "Opaio", "Show".

Outre la rumba ondemba avec la chanson "Rumba na piste" tant appréciée par les mélomanes, le public a vibré également avec le show de Super Nkolo Mboka. L'orchestre a servi à son public un show qui a duré plus d'une demie heure avec la danse du moment, qui n'est autre que " La danse du serpent sss ", ainsi que la danse "Manguenda" pour laquelle la jeune talentueuse Mirta Joliveth Mayindou, meilleure artiste du concours " Rumba na bilengue " 2022, n' est pas restée insensible. Elle a brillamment exhibé les pas de cette danse en compagnie de Djoson philosophe et ses artistes.

Rappelons que le 16 février 2022, Djoson philosophe et son Super Nkolo Mboka avaient célébré la rumba congolaise à travers un concert organisé par la directrice de la Maison russe au Congo, Maria Fakhrutdinova. Après ce concert, ils préparent un tournage du clip " La danse du serpent ", suivi d'un calendrier de productions scéniques très chargé pour cette année 2023.