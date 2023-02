Congo-Brazzaville: Cédric Nanitélamio - " La première des choses pour un entraîneur, c'est la passion de faire progresser son équipe"

interview

L'entraîneur Cédric Nanitélamio a roulé sa bosse dans les clubs les plus populaires du pays, notamment Cara, Diables noirs, Etoile du Congo et AS Otohô avant de tenter un pari fou avec l'AS Bana nouvelle génération. Il qualifierait d'exceptionnel le maintien de son club dans le top 5, actuellement troisième du Championnat national. Entretien.

Après avoir entraîné les grands clubs de ce pays, Cédric Nanitélamio s'assoit désormais sur le banc de l'AS BNG. Est-ce un pari risqué ?

Non, pas du tout. C'est vrai que sur le plan organisationnel et financier, les équipes ne sont pas les mêmes, parce que chaque entité a sa façon de gérer sa structure. Mais je crois que c'était un bon pari. Comme on dit dans un jargon français, il faut reculer pour mieux sauter.

Qu'est ce qui t'a motivé à entraîner cette équipe qui pour certains n'avait pas d'ambitions?

La motivation est due d'abord au fait que nous aimons le football. Au football, l'on ne doit pas venir parce qu'on a reçu des milliards ou autant de choses . La motivation est d'abord intrinsèque et individuelle. C'est la passion de la chose qui doit nous motiver. Par la passion, on peut se mettre au travail et faire de sorte que nous puissions faire progresser les équipes dont nous avons la charge et, après, gagner ce qu'on doit gagner.

L'équipe termine la phase aller à la troisième place devant des adversaires et non des moindres comme l'Etoile du Congo. Quel a été le secret ?

Le secret c'est d'abord l'amour du travail. Un entraîneur, que ce soit un joueur ou un dirigeant, quand il vient au football, la première des choses c'est la passion. Nous aimons ce job qui n'est plus aujourd'hui un passe- temps. Le football devient un business. Au-delà du fait qu'il soit un business, c'est d'abord un jeu. Ce qui m'a motivé, c'est la passion du jeu. Après, réfléchir sur comment donner à ces jeunes dont nous avons la charge d'encadrer des bons enseignements afin de les faire progresser sur les plans technique, tactique , mental et physique.

Quel bilan doit-on tirer de la première partie de la saison avec BNG ?

Je suis très heureux et très content du rendement des jeunes parce que la saison dernière, BNG était classé douzième avec vingt-et-un points seulement pour vingt-six matches. Cette saison, BNG a vingt-trois points rien que pour la phase aller. Cela veut dire qu'on a eu à faire le job de toute une saison passée. C'est l'occasion de remercier et féliciter mes prédécesseurs qui ont fait le job qu'il fallait tant bien que mal afin que l'équipe reste en Ligue 1. Et après, remercier les joueurs parce que ce sont eux qui sont les acteurs sur le terrain. Nous avons un groupe assidu, qui écoute, qui travaille, qui veut apprendre et qui a cette volonté de vouloir progresser dans le jeu et dans les aptitudes. Voici ce qui est d'abord plaisant. Sur le plan comptable, c'est aussi quelque chose de bien parce que je ne pense pas que quelqu'un aurait parié en début de saison qu'on aurait occupé cette place. Cela ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs. Peut-être qu'on nous a sous-estimé au départ ? Peut- être les gens ne pensaient pas nous voir à ce niveau ? Pour l'instant, nous profitons car cela nous fait du bien de prendre les points match après match.

Quelles sont les ambitions de l'AS BNG pour la phase retour ?

C'est comme dès le début quand nous avons accepté ce défi. La mission qui nous a été donnée c'est le maintien du club en Ligue 1. Nous nous battrons pour maintenir l'équipe en Ligue 1. On ne changera pas d'objectifs. Si nous pouvons figurer parmi les cinq premiers du championnat, ce serait quelque chose d'exceptionnel pour une équipe qui était douzième la saison dernière.

En dehors de BNG, vous suivez de près la prestation de Diables noirs en Coupe africaine de la Confédération, en tant qu'ancien coach de ce club. Votre commentaire ?

Quand nous voyons ce qu'ils ont produit le 12 février à Brazzaville, c'est de bon augure. Nous sommes très heureux et très contents d'avoir vu le représentant congolais sortir un match d'un tel niveau. Il faut dire la vérité. Nombreux ne s'attendaient pas à voir cette équipe à ce niveau, vu ce qu'elle a présenté en championnat. Mais nous avons vu une " masterclass ". On a vu une équipe avec beaucoup d'ambitions et d'engagements, tactiquement huilée. Félicitation au staff technique et aux dirigeants. Nous souhaitons que cette équipe représente valablement le Congo à cette compétition et qu'elle aille au minimum en demi-finale. Cela fera de sorte que nous revivions la beauté du très haut niveau qu'on a longtemps vu au Congo dans des clubs. Je lance un appel à tous les amoureux du football au niveau national, quelle que soit l'équipe, de soutenir les Diables noirs qui représentent la nation afin qu'ils puissent aller de l'avant. L'avenir de notre football en dépend.

Quelle lecture faites -vous de l'élimination prématurée des Diables rouges A' à la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) ?

Il faut positiver les choses. C'est pour une première fois que le Congo a eu cette chance d'être qualifié dans presque toutes les catégories. Les U-17 sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) d'Alger. Les moins de 20 ans jouent présentement la CAN en Egypte. L'équipe A' était au Chan. Les U-23 sont à un match de la qualification et les seniors sont aussi à deux ou trois matches de la qualification. Sur le plan comptable, les résultats des équipes nationales sont déjà encourageants. Après, il y a des accidents de parcours. On aurait souhaité aller très loin au Chan. Il faut tirer les leçons afin que prochainement nous fassions mieux.

Cela promet avec les U-20 qui sont déjà en compétition...

Notre grand-frère et père Marie Joseph Madienguela " Madis " mettra les joueurs qu'il faut. Le retour que j'ai eu des matches de préparation rassure. Nous pensons que nous irons loin dans cette compétition, parce que nous sommes dans l'obligation de communier, réfléchir et travailler ensemble si nous voulons que notre Congo puisse emboîter le pas des plus grandes nations.

Le mois de mars est très capital pour les Diables rouges seniors qui affronteront le Soudan du Sud dans une double confrontation que je dirai décisive.

Très décisive parce que nous croyons que nous irons en Côte d'Ivoire. J'ai la ferme conviction car nous sommes à deux matches. Si on peut prendre les six points contre cette sélection et puis venir se battre ici contre le Mali, je pense qu'on peut se qualifier. Tout cela dépendra de la motivation des joueurs et de tout ce qu'on mettra en place avant ces matches. Je suis sûr, en suivant les conclusions de la dernière réunion du Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), qu' on peut lire la motivation des membres à vouloir aller chercher cette qualification. Cette motivation va s'étendre partout que ce soit au niveau des pouvoirs publics, de la Fécofoot, des techniciens que nous sommes, des joueurs, des supporters afin que nous accompagnons tous notre équipe nationale et repartir cette fois-ci à la CAN. Il y a une place et je pense qu'on peut le faire.

Pour conclure ...

Merci à tous les dirigeants qui croient encore à notre football. Nous les appelons à conjuguer beaucoup d'efforts dans le management. Et aux entraîneurs, nous devons réfléchir ensemble si nous voulons aussi lever le niveau technique et tactique de notre championnat ainsi que de notre football. Cela dépendra de nous. Les joueurs doivent travailler afin qu'ensemble nous puissions relever ce défi qui est le renouveau de notre football.