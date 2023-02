Algérie: Ligue des champions - Le CRB pour se relancer, la JSK en quête de confirmation

ALGER — Le Chabab de Belouizdad et la JS Kabylie feront des déplacements périlleux à l'occasion de la 3e journée de la phase de poules de la ligue des champions africaine contre les coriaces Soudanais d'Al-Merreikh et les Congolais de l'AS Vita Club, capables du pire et du meilleur.

Battu par la plus petite des marges à domicile lors de la 2e journée par les Tunisois de l"ES Tunis (1er, 6 pts), le Chabab (2e, 3 pts), tentera de se relancer pour la qualification aux quarts de finale, en défiant chez lui Al-Merreikh (4e, 1 point), en quête d'une impérative victoire en terre libyenne pour ne pas hypothéquer ses chances.

La formation soudanaise, tenue en échec lors de la précédente journée à domicile par les Egyptiens du Zamalek (0-0), reçoit ses adversaires au stade de Benghazi (Libye), ce qui devrait constituer un avantage pour le CRB pour repartir avec le gain du match en poche et du coup se racheter après le premier revers de la saison, toutes compétitions confondues contre l'EST "at home".

Dirigé sur le banc par le technicien soudanais Abdelmadjid Gafer, Al-Merreikh s'est incliné dimanche en match amical disputé à Benghazi face au club libyen d'Al-Nasr (2-1).

Dans l'autre match du groupe A, les joueurs de l'ES Tunis, où évoluent les deux internationaux algériens Mohamed Amine Tougaï et Riyad Benayad, recevront les Egyptiens du Zamalek dans une intense explication Nord-africaine, indécise et ouverte à tous les pronostics. Le club tunisois espère faire la passe de trois pour préserver sa suprématie et sa place de leader.

De son côté, la JS Kabylie, qui ira défier chez elle l'AS Vita Club, a démarré cette phase de poules du bon pied, avec un match nul en déplacement et une victoire à domicile. A Brazzaville, elle veut confirmer sa forme en C1, et vite oublier une cuisante élimination mardi en 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie.

A l'instar du CRB, la JSK aura l'avantage de jouer sur terrain neutre, puisque l'AS Vita Club, battue "à domicile" par Pétro Atlético (1-2), reçoit ses adversaires en Ligue des champions à Brazzaville au Congo voisin, le stade des Martyrs de Kinshasa n'étant pas homologué par la Confédération africaine de football.

L'entraîneur Miloud Hamdi, qui va devoir diriger ses joueurs une nouvelle fois à partir des tribunes, faute de diplômes requis, va axer son travail sur le plan psychologique, une manière de faire oublier à ses joueurs la désillusion subie en "Dame Coupe".

Le vice-champion de la RDC espère profiter de la réception de la JSK pour renouer avec la victoire, et se repositionner dans la course à la qualification.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient aux quarts de finale.