Algérie: Belani reçoit l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger

ALGER — Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Amar Belani a reçu, mercredi, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont eu des discussions "approfondies et fructueuses" sur les moyens de renforcer les relations algéro-russes et de hisser la coopération bilatérale à de hauts niveaux, à même de répondre aux aspirations exprimées lors de l'entretien téléphonique qu'a eu le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avec son homologue russe, M. Vladimir Poutine le 31 janvier dernier, lit-on dans le communiqué.

Dans ce contexte, M. Belani a mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie, et ce à travers "une structure de la balance commerciale élargie et plus équilibrée", ajoute le communiqué.

Evoquant la situation internationale tendue, M. Belani a affirmé à son hôte russe que l'expansion des foyers de conflits dans le monde "impose aujourd'hui et plus que jamais, l'impératif de renforcer l'action multilatérale et d'encourager la culture du dialogue et le règlement pacifique des conflits".

L'Algérie n'a eu de cesse de plaider pour l'établissement de relations internationales équilibrées et un monde multipolaire, a-t-il soutenu.

La rencontre a constitué "une occasion pour évoquer plusieurs questions d'intérêt commun, telles que la coopération fructueuse entre les deux pays dans le cadre de l'OPEP+ et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), d'où l'importance de la consolider davantage dans le contexte des fluctuations marquant le marché mondial de l'énergie et du processus d'adhésion de l'Algérie aux BRICS.

Les deux parties ont également passé en revue les derniers développements de la question du Sahara occidental sur fond des défis induits par la position obstinée et irresponsable du Royaume marocain qui refuse de se conformer à la légalité internationale ainsi que de ses manœuvres flagrantes visant à entraver le processus de décolonisation du Sahara occidental occupé", conclut la même source.