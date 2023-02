Algérie: Gouvernement - Examen d'un avant-projet de loi sur la gestion du patrimoine forestier

ALGER — Le Gouvernement a examiné, mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, en deuxième lecture, un avant-projet de loi relative aux forêts et aux richesses forestières qui vise à encadrer la gestion du patrimoine forestier du pays, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Gouvernement a examiné, en deuxième lecture, un avant-projet de loi relative aux forêts et aux richesses forestières qui vise à encadrer la gestion du patrimoine forestier du pays autour des principes de la gestion durable, en matière de protection et de préservation des ressources floristiques et faunistiques nationales", précise le texte.

Ce texte législatif permet également d'"orienter les modes et les instruments administratifs et opérationnels de gestion des richesses forestières vers une meilleure valorisation sur les plans économiques, sociaux et environnementaux", ajoute la même source.