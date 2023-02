Algérie: Boumerdes - Réception du 3e bateau algérien de pêche en haute mer

BOUMERDES — Le 3e bateau de pêche en haute mer (thonier) de 35 mètres de long, construit par une société algérienne privée, a été réceptionné et mis à l'eau mercredi au port de Zemmouri (Est de Boumerdes), a-t-on appris d'une source de la wilaya.

"Il s'agit du 3e bateau de pêche hauturière réalisé par cette société privée, qui a déjà livré deux bateaux similaires le 7 mai 2022", a indiqué le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya, Kadri Cherif, à l'issue de l'opération de réception et du retrait du navire du bassin portuaire de Zemmouri pour effectuer les tests expérimentaux nécessaires.

Ces trois bateaux (thoniers) réalisés par la société privée de construction, maintenance et réparation navale "CORENAV", active depuis des années au port de Zemmouri avec des taux d'intégration supérieurs à 65%, "constituent la première consécration algérienne de ce type dans le domaine de la construction et de la maintenance navale", a ajouté le même responsable.

Il a également souligné la réalisation en cours, par la même société, de deux (2) nouveaux navires similaires dans son atelier au port de Zemmouri, avec un taux d'avancement de plus de 20%.

Entrée en service en 2002, sur une superficie de 4000 M2 à l'intérieur du port de Zemmouri, CORENAV s'attelle, actuellement, à diversifier ses activités après avoir obtenu une décision d'étendre son activité sur un foncier supplémentaire de 2.400 M2 au sein du même port, a déclaré son responsable, Ali Chaoueche.

La société ambitionne d'élargir son activité et de lancer un autre investissement dans la zone d'activités extra-portuaires, actuellement, en cours d'aménagement, a-t-il fait savoir.

Elle vise notamment la création d'un atelier de construction navale destiné aux bateaux de plaisance et de tourisme, parallèlement au développement de l'activité de réparation navale des bateaux en bois (entre 12 et 25 mètres) et en polystyrène (entre 4,80 m et 18,50 m), a expliqué M. Chaoueche.

COREVAV est connue pour avoir réalisé des investissements d'importance, dont l'acquisition et l'installation d'un pont flottant, au niveau du même port, pour l'accostage des bateaux, qui sont par la suite soulevés, en vue de leur réparation et entretien, à l'aide de l'un des plus grands monte charge (grue)du pays, d'une capacité de 180 tonnes, rappelle-t-on.