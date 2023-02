Algérie: L'expérience algérienne dans le domaine de la finance islamique soulignée

MASCARA — Les participants au séminaire international sur "La réalité de la finance Islamique en Algérie: moyens, défis et perspectives", organisé, mercredi, à Mascara, ont mis en exergue le succès de l'expérience algérienne dans ce domaine.

Dans ce contexte, Pr Adda Abed de l'université de Tiaret a indiqué que l'Algérie a mené une expérience qualifiée de "réussie" dans le domaine du financement islamique par la mise en place de cette formule dans les banques publiques qui opèrent en la matière par l'ouverture de guichets proposant divers produits financiers qui attirent de nombreux clients.

Pour sa part, Pr Daïmi Mohamed de l'université de M'sila a souligné que l'Algérie a réussi cette expérience de la finance islamique grâce à l'inclusion d'un système bancaire islamique, de même que le lancement de nombreuses prestations et produits financiers ayant trouvé un grand écho auprès de la clientèle malgré leur nouveauté.

Le directeur de l'Académie "Salhine" de la finance islamique à l'université "Salhine" de Malaisie, Dr Ahcène Lahsasna a fait observer que l'Algérie a réalisé un "grand succès" dans le domaine de la finance islamique à travers l'introduction de réformes contenues dans la loi 10-90 relative à la monnaie et le crédit, jusqu'à la promulgation de la loi 20-02 définissant les opérations bancaires relatives à la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers.

Enseignant à l'Académie Malaisienne "Asra", Dr Fares Jaafari a fait remarquer que l'Algérie a fait de "grands pas" dans le domaine de la finance islamique pour avoir mené une expérience dans le système bancaire qui "renforce la croissance économique".

Ceci s'est, a-t-il ajouté, a été matérialisé par un engouement suscité des citoyens pour les produits offerts par les établissements bancaires islamiques y compris les demandes de crédits bancaires islamiques pour l'acquisition d'un logement.

Cette rencontre traitera plusieurs axes de recherche dont "les banques islamiques entre la réalité financière et la vision prospective, en référence à l'expérience algérienne", "les défis législatifs de la finance islamique en Algérie", "les formules de financement islamiques entre l'efficacité et les capacités disponibles" et autres.

Cette rencontre de deux jours est organisée par la Faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion de l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara, en partenariat avec l'Académie "Isra" de Malaisie, relevant de l'université "Ansif" de ce pays et le laboratoire des études dans la finance islamique et le développement durable de Tipaza, en présence de chercheurs, de spécialistes d'Algérie, de Malaisie, de Lybie, de Tunisie et de responsables d'agences bancaires de wilaya.