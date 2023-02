Ile Maurice: Pétition électorale de Sayed-Hossen - Le cyclone empêche l'arrivée des avocats britanniques d'Irfan Rahman

Les débats prévus sur les objections soulevées par le candidat battu de l'Alliance Nationale, Cader Sayed-Hossen, n'ont pas pu avoir lieu. Les annulations de vols dues au passage du cyclone Freddy auront eu des répercussions sur l'arrivée des avocats britanniques du commissaire électoral, Irfan Rahman, qui devaient se présenter en Cour suprême dans le cadre des débats sur l'appel du candidat battu au Privy Council. Ces hommes de loi ne seront à Maurice que dans la semaine. La Senior Puisne Judge Nirmala Devat et le juge David Chan Kan Cheong ont donc renvoyé l'affaire au 27 février.

Cader Sayed Hossen objecte à la démarche d'Irfan Rahman et estime que sa demande a été déposée hors délai. Ce dernier a saisi la Cour suprême pour réclamer l'autorisation (conditional leave) de contester, au Conseil privé, le jugement des juges Iqbal Maghooa et Ratna Seetohul-Toolsee. Dans leur jugement interlocutoire du 11 janvier, les juges ont donné gain de cause à Cader Sayed-Hossen. Ils ont sommé Irfan Rahman et la Returning Officer de la circonscription n°15 (LaCaverne-Phoenix), Marie Esthelle Lambert-Henry, de fournir des personal answers sur le décompte des voix aux élections générales du 19 novembre 2019. Les deux seront interrogés par les avocats du pétitionnaire.

Le candidat malheureux de l'Alliance Nationale conteste l'élection de Gilbert Bablee au n°15, classé troisième lors de ce scrutin, et réclame un nouveau décompte des voix. Les autres parties prenantes dans l'affaire sont l'Electoral Supervisory Commission (ESC) et la Returning Officer, entre autres. Cader Sayed Hossen est représenté par Mes Gavin Glover et Robin Ramburn, Senior Counsels et Me Raju Sewraz, Senior Attorney. L'ESC, la Returning Officer Lambert-Henry, Gilbert Bablee, Khushal Lobine et Patrick Assirvaden sont cités comme codéfendeurs.

Outre la demande d'avoir recours au Privy Council, le commissaire électoral réclame le gel du procès de Cader Sayed Hossen, en attendant une décision.