Ile Maurice: La "Plaint with Summons" entendue ce jeudi

Parmi les révélations de l'activiste : la rencontre entre Jagai et Franklin en octobre 2022

Faute lourde. C'est la raison qu'avancent Bruneau Laurette et son fils Ryan dans leur plainte, datée du 12 février 2023, contre l'assistant surintendant de police (ASP) Ashik Jagai et à la Woman Police Inspector (WPI) Narrainen, dans le cadre de leur arrestation le 4 novembre 2022. Ils leur réclament des dommages de Rs 20 millions. Dans une plaint with summons, datée du 16 janvier cette fois, l'activiste reproche à Ashik Jagai et à la WPI Narrainen de l'avoir empêché d'avoir accès à ses hommes de loi pendant les trois jours suivant son arrestation du 4 novembre 2022. L'activiste fait de troublantes accusations.

La plainte en question sera appelée pour la forme ce jeudi devant la Cour suprême. Elle a été rédigée par l'avoué Vassen Atmarow et les avocats Sanjeev Teeluckdharry, Neelkanth Dulloo, Akil Bissessur et Anoup Goodary pour le compte de Bruneau et Ryan Laurette. Les deux plaignants réclament Rs 20 millions conjointement à l'ASP Ashik Jagai et à la WPI Narrainen comme dommages.

La plaint with summons parle d'abord du contexte de l'arrestation des Laurette : les combats politiques de l'activiste, ses dénonciations de corruption et de fraude, surtout de l'affaire Kistnen et du fameux carnet des dépenses électorales du MSM aux élections de 2019, carnet que lui avait remis Kistnen avant son assassinat. Le naufrage du Wakashio et la négligence des autorités qui s'ensuivit sont aussi commentés ainsi que les grosses mobilisations organisées par Bruneau Laurette.

Plus important, la plainte rappelle le dernier meeting de l'activiste, le 29 octobre 2022, et ses allégations directes contre l'ASP Jagai. Une révélation de taille contenue dans la plainte : Ashik Jagai aurait rencontré Franklin en personne à Chemin-Grenier, "on or about 19th October 2022, which can be confirmed by Safe City Camera".

Concernant le refus de la police de permettre aux avocats Sanjeev Teeluckdharry et Akil Bissessur de rencontrer l'activiste en novembre 2022 aux Casernes centrales, Bruneau Laurette accuse l'ASP Jagai d'avoir menti aux avocats en affirmant que lui, Bruneau Laurette, était détenu incommunicado, une procé- dure rarement utilisée visant à isoler le détenu même de ses hommes de loi pendant une certaine période. Celleci doit obtenir l'autorisation d'un magistrat au préalable.

Il est reproché également à la WPI Narrainen d'avoir interdit à Me Sanjeev Teeluckdharry de défendre Bruneau Laurette, en prétextant un conflit d'intérêts alors que ce n'est pas à la police d'en décider.