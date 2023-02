Ile Maurice: Brainda L'utile - "Aider autant que possible surtout ceux qui ont des difficultés d'apprentissage"

interview

Son témoignage, partagé sur Facebook, il y a deux semaines, a touché bien des cœurs. En racontant comment elle a été un tournant dans la vie de deux adolescents, orphelins de père et démunis, en les accueillant à bras ouverts et sans rien attendre en retour dans sa classe, Brainda L'utile n'a qu'un souhait : sensibiliser des enseignants pour un meilleur lendemain pour des démunis qui ont soif d'apprendre et de sortir du gouffre de la pauvreté.

Depuis quand enseignez-vous, Brainda ?

J'enseigne depuis 2015-2016, de 4 à 75 ans. Je suis directrice générale chez Hope's Language Step LTD (HLS), une compagnie de langue en ligne que j'ai créée en 2018. J'ai été reconnue en 2020 comme étant la plus jeune femme à offrir plus de 25 examens officiels mondialement.

Je suis aussi conseillère pédagogique et prof de français pour une compagnie allemande, prof de français - système français - chez Travelling Teachers, project manager chez Pro Electric Services (PES) et formatrice/superviseure chez Update System Tech Ltd (UST).

Pourquoi avez-vous choisi cette voie ?

Avec mon associé, qui a créé une ONG, New Reef, à Grand-Baie, notre but est d'aider autant que possible les enfants démunis, les femmes au foyer qui n'ont pas de travail et pas de qualification scolaire et les mères célibataires. Lorsque je fais des recrutements dans ma compagnie, l'accent n'est guère mis sur les qualifications académiques de ces personnes, mais plutôt sur le dévouement et l'envie de travailler. Ce n'est que lorsqu'elles sont validées que nous les formons de A à Z afin de pouvoir entamer le métier de l'enseignement. L'objectif derrière cela est de donner la possibilité à ces personnes qui ont cette passion de travailler. En 2020, nous avons voulu lancer un projet d'éducation mais faute de soutien / d'aide, le projet n'a pu aboutir.

Vous avez permis à un enfant démuni qui veut apprendre mais qui n'en a pas les moyens et qui était aussi chassé par un agent de sécurité d'intégrer votre cours. Racontez-nous la suite.

Cet enfant et sa sœur ne font pas partie de mes cours, mais ils font partie de ma vie. Tout comme j'élève ma fille d'une manière assez stricte et carrée, je me suis promis de me dévouer à eux de la même manière. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé aux autres, soit ceux et celles qui m'ont contactée pour avoir des informations personnelles sur ces enfants, que mon post vise juste à sensibiliser les professeurs et les parents.

Pourquoi un tel objectif ?

Mon plus grand souhait est simple : apporter un changement de mentalité au niveau de l'éducation. Certes, elle est gratuite à Maurice, j'en suis entièrement consciente, mais la réussite d'un enfant ne dépend pas uniquement de l'école mais aussi d'un soutien, d'un encadrement voire même de l'encouragement de son entourage. Nous voyons aujourd'hui que ces jeunes ne s'intéressent guère à leur éducation et la question qui me trotte dans l'esprit est pourquoi ?

Le français, pour être plus précise, n'est point le plat préféré de ces adolescents et nous savons tous pourquoi : grammaire, grammaire et grammaire ! C'est la raison pour laquelle j'essaie autant que possible d'apporter un changement à ce niveau. Pourquoi ne pas développer la connaissance de la grammaire en mettant l'accent sur les compétences de ces derniers ?

Y parvenez-vous ?

J'ai eu l'occasion de développer des syllabus de français pour des compagnies en ligne qui ont fait appel à mes services et pour une école privée à l'île Maurice où nous avons pu constater que les enfants participent davantage lorsque l'accent est mis sur leurs compétences. Aujourd'hui, mon but est d'apporter mon aide autant que possible au niveau de l'enseignement à Maurice, et surtout pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage.

Votre message aux professeurs et aux parents ?

Toi qui es prof, que ce soit de primaire, de secondaire ou enseignant en ligne, n'oublie pas que des enfants ne peuvent vraiment pas se permettre de se payer des cours particuliers. De ce fait, lorsque tu es malade, tu es fatigué, et que tu ne veux pas enseigner en classe, n'oublie pas que l'avenir de ces enfants dépend de toi ! Et toi qui donnes des cours particuliers, dans ta classe, tu as peut-être cinq-dix enfants. Un de plus qui ne te paie pas ne changera rien à ton salaire, par contre, cela peut changer énormément de choses pour cet enfant.

Dénigrer un enfant par rapport à sa religion, sa couleur de peau ou même ses antécédents familiaux ne changera, encore une fois, rien à ta vie. Tu ne seras pas élu comme maîtresse / maître d'école avec cette mentalité, mais n'oublie pas que ça peut être un traumatisme permanent pour cet enfant."

Et aux parents ?

Chers parents, nous sommes tous conscients que la vie est difficile de nos jours. Comme on dit si bien, travay gramatin pou manze tanto. Mais si vous voyez que vos enfants ont des anicroches scolaires, ne restez plus dans votre coin. Demandez de l'aide n'a jamais été une honte. Rester dans votre coin et délaisser l'éducation de vos enfants, pour moi, ça c'est une honte. Comme moi, il y a énormément de profs qui peuvent, voire veulent vous aider et aider vos enfants, alors réagissez face à leur éducation, car c'est la clé de la réussite de vos enfants et pour un avenir meilleur.

L'oiseau fait son nid petit à petit. Ensam a nou marye pike pou konstrwir enn nid solid pou nou bann zeness. Lavenir nou pei depann lor zot!