Afrique de l'Est: CAN U20 / Jackson Mayanja /Entraîneur Ouganda - " Il n'y a pas d'outsider dans ce tournoi "

Jackson Mayanja a insisté sur le fait qu'il n'y a pas d'outsider dans la Coupe d'Afrique des Nations U20 en cours, avant que ses Hippos n'affrontent le Congo, jeudi à Ismaïlia.

L'entraîneur ougandais a mené son équipe à une victoire 2-1 sur la République centrafricaine grâce à des buts du capitaine Isma Mugulusi et de John Paul Dembe. Avant le match du Groupe B contre les Congolais, Mayanja est convaincu que l'Ouganda ne sera pas un outsider.

" Il n'y a pas d'outsider dans ce tournoi, dans ces grandes étapes, vous n'appelez pas les gens comme des outsiders, et tout le monde est un favori parce que si vous restez là à vous entraîner presque un mois et demi, vous ne pouvez pas simplement dans le tournoi et dire que je suis un outsider, donc tout le monde est un favori. Nous sommes prêts à gagner demain pour avoir une qualification facile au prochain tour.

Le match du Congo, comme je l'ai dit, sera très difficile, mais je pense que nous sommes très bien préparés pour faire en sorte que ce soit le match qui puisse nous permettre de nous qualifier pour le prochain tour. Mon équipe et l'ensemble du staff technique se penchent sur ce match demain et nous allons le traiter comme un match très, très sérieux, plus que comme une finale. ", a déclaré l'ancienne star d'El Masry.

" Bien sûr, comme une équipe qui essaie de se qualifier pour la Coupe du monde, nous n'allons pas nous asseoir parce que je crois au football offensif et à ce que nous allons faire. Nous voulons aller et attaquer le Congo jusqu'à la fin, il n'y a rien à faire pour rester en arrière. Le jeu moderne est un jeu ouvert mais le plus important demain, c'est que nous devons mettre le Congo dans son jardin.

J'ai vu le Congo jouer, ce sont les mêmes joueurs et techniquement ce n'est pas une mauvaise équipe car au Congo leurs joueurs sont tous des joueurs techniques, mais je pense que nous avons une bonne qualité dans mon équipe plus que les joueurs du Congo. Nous avons des joueurs de qualité qui peuvent faire le travail de la manière dont je veux que nous abordions le jeu. ", a ajouté l'ancien joueur des Cranes.

Les Hippos ont terminé à la deuxième place derrière le Ghana lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies U-20 en Mauritanie, mais le maestro du CC de Kampala affirme qu'il ne ressent aucune pression.

" Je ne pense pas qu'il y ait de pression ici parce que si vous avez de la pression, vous devez fuir ce travail d'entraîneur, je n'ai pas de pression parce que je sais ce que nous faisons, les joueurs doivent faire de même, donc je ne peux pas avoir de pression à la maison, non, non, il s'agit de ce que nous faisons sur le terrain et ce que nous faisons avec l'équipe. Si j'avais de la pression, je ne parlerais pas de la Coupe du monde au début du tournoi ", a souligné Mayanja.

Titus Sematimba est l'un des joueurs expérimentés de l'équipe ougandaise après sa participation avec l'équipe nationale locale au récent Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies en Algérie.

Le milieu de terrain du Wakiso Giants FC espère inspirer ses coéquipiers pour décrocher la qualification pour les quarts de finale de la 23e édition du tournoi.

" Je suis sûr que nous pouvons atteindre le niveau supérieur de la compétition. L'ambiance dans le camp est plutôt bonne et grâce à l'expérience que j'ai acquise lors du Championnat d'Afrique des Nations en Algérie, je vais mettre cette expérience au service de l'équipe, et nous allons y arriver parce que notre équipe est forte. Ce n'est pas un match que nous pouvons craindre, c'est comme les matches habituels que nous avons joués.

Les joueurs sont de bonne humeur, tout va bien et je suis sûr que nous allons y arriver parce que nous n'avons personne de malade ou de blessé. Je suis l'un des milieux de terrain responsables de pousser l'équipe plus loin et je suis sûr que mes touches aideront mon équipe à aller plus loin, pas que si nous travaillons en équipe, nous pouvons y arriver. " a déclaré Titus ,rapporte Cafonline.