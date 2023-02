Cote d'Ivoire: Cohésion à Toumodi - Le Mouvement " Toumodi, terre de fraternité " forme les chefs traditionnels

Le mouvement " Toumodi, Terre de Fraternité" a organisé un séminaire de formation sur le rôle et la responsabilité des chefs traditionnels en ce qui concerne la cohésion sociale à la salle de mariage de la mairie de Toumodi le vendredi 10 février 2021. Barome Aristide, fondateur et premier responsable du mouvement " Toumodi, Terre de Fraternité" a donné les raisons de la tenue de ce séminaire.

" Lors d'une crise électorale à Toumodi, le siège du FPI avait été brûlé ainsi que la résidence de Tiacoh Thomas. Il y a eu mort d'un individu et pour nous, un mort est une mort de trop. Rien n'a été fait, rien n' a été dit. Conséquence, nous avons vu tout un village brûlé pour une crise électorale en 2020 avec 4 morts. Je dis bien 4 morts. Il fallait lever le holà. Les frères et moi, nous nous sommes assis et avons trouvé bon de mettre en place le mouvement " Toumodi, Terre de Fraternité" depuis 2021. Il faut donc que cela s'arrête. Mais comment faire pour que cela s'arrête?

Nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes passés de communauté en communauté pour sensibiliser les uns et les autres afin de passer le message de paix et de cohésion sociale sans lesquelles notions on ne peut faire de développement. Aujourd'hui, c'est une autre étape, l'étape de la formation." A dit Barome Aristide, fondateur et premier responsable du mouvement " Toumodi, Terre de Fraternité" .

Les officiels de cette cérémonie étaient le préfet du département de Toumodi et préfet de région qui présidait la cérémonie, Simplice Yao Konan qui représentait le haut patron Ahoussou Jeannot, Charles Kouakou qui était présent au nom des parrains Amédée Koffi Kouakou et Patrice Kouamé, la sénatrice Tamini Louise, la 4ème adjointe au maire et Ange Félix N'dakpri cadre et fils de Toumodi. L'orateur, le préfet hors grade Sam Étienne a édifié plus d'un relativement à la conduite à tenir pour se démarquer de l'influence du politique afin de mieux consolider la paix et la cohésion sociale. Les chefs traditionnels qui ont posé des questions et ont présenté des cas de figure embarrassants ont été rassurés par le conférencier qui a cité des textes et des lois officiels.

C'est pourquoi tous les intervenants ont vivement salué cette initiative de Barome Aristide qui s'inscrit dans le registre de la pacification du département de Toumodi. Pour finir le président de ladite entité a expliqué le bien-fondé et l'opportunité de cette formation des chefs traditionnels; " Ce n'est pas très souvent qu'ils ont été à équidistance des partis politiques. A des moments, des chefs traditionnels ont porté des effigies des partis politiques pour battre campagne. Alors va naître ce qu'on appelle une légitime suspicion. Il fallait donc faire une formation de nos chefs traditionnels pour rectifier le tir ".