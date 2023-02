Madagascar: Plume de P - Le pouvoir de l'exemple

C'est quoi une personne bien éduquée ? Voilà une question qui risque de nous laisser coi car, de nos jours, il n'existe plus de règles d'étiquette qui puissent la caractériser.

On s'offusque parfois du comportement d'autrui, mais en y regardant de plus près, quelque part, n'est-il pas notre propre miroir ?

Nous vivons dans un environnement où le pouvoir de l'exemple coiffe au poteau l'éducation formelle, non formelle ou informelle. Et, malheureusement, les biens piètres exemples mis en valeur sont loin de donner une aptitude à devenir des citoyens honnêtes, susceptibles de bâtir une société plus empathique, solidaire et bienveillante.

Les expériences et modèles auxquels nous sommes confrontés n'enseignent pas des valeurs et n'encouragent pas à prendre des responsabilités. Ils rendent incompréhensibles les préceptes qu'on ne cesse de nous seriner et cette incongruence des actes et des paroles est source de frustration, manque de confiance et désordre.

On vous l'a certainement déjà dit et indubitablement, vous l'avez déjà déclaré, tout ce qu'on exige des autres, on devrait en être l'exemple. Pourtant, souvent, nous exigeons ce que nous ne pouvons faire nous-même et c'est là où le bât blesse...

Pour un citoyen lambda, les conséquences de ce paradoxe peuvent se borner à une sphère restreinte. Pour un personnage public, les répercussions sont d'une plus grande envergure car on prête beaucoup d'attention à ce qu'il dit ou fait. Il inspire et doit donc se comporter dignement, agir de façon à ce que ses actes corroborent ses paroles. Cette attitude est le meilleur argument pour démontrer la justesse et la pertinence de son statut.

Si nous voulons que nos enfants rendent l'avenir meilleur, montrons-leur le chemin que nous souhaitons les voir emprunter ! Donnons-leur le bon exemple et devenons, par la même occasion, de meilleures personnes !