Algérie: Le pays présent à la manifestation "Journées culturelles arabes" à Abidjan

ALGER — L'Algérie, représentée par le ministère de la Culture et des Arts, prend part à la manifestation "Journées culturelles arabes", ouverte mardi dans la capitale ivoirienne, Abidjan, indique un communiqué du ministère.

Cette manifestation, organisée par le Conseil des ambassadeurs arabes, avec la participation de 15 pays arabes, "permettra aux participants de promouvoir la culture arabe et d'établir des liens arabo-africains dans le cadre du dialogue des cultures".

La soirée d'ouverture a été animée par la troupe de musique andalouse "Awtar Tenes" qui a présenté des Wasalat andalouses, en présence de la ministre ivoirienne de la Culture, du Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, des représentants du Corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, et de membres de la communauté arabe établie dans ce pays.

La ministre ivoirienne de la Culture a procédé ensuite à l'inauguration d'une exposition culturelle organisée en marge de cet évènement, où elle a visité, en compagnie de l'ambassadeur algérien à Abidjan, le stand du ministère de la Culture et des Arts, et a exprimé son admiration pour le patrimoine culturel de l'Algérie.

La délégation algérienne participante a fourni des explications à la ministre ivoirienne sur les tenues traditionnelles algériennes à l'instar de la "Chedda" tlemcenienne (costume nuptial), de la Gandoura constantinoise, de la robe naili et d'autres tenues de différentes régions de l'Algérie, conçues avec une touche alliant authenticité et modernité.

De prestigieux livres sur la culture, l'histoire et le patrimoine algériens ont été exposés à cette occasion.

Cette manifestation culturelle de trois jours, vise à "promouvoir la culture arabe et à définir son rôle historique dans l'établissement des ponts de communication entre les cultures et les peuples, ainsi que son importance dans l'enrichissement des connaissances et de la science, le renforcement de l'identité et de la diversité culturelle, l'établissement du dialogue et la diffusion de la culture de paix et de coexistence dans le monde".