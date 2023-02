Afrique: CAN U20 /La Tunisie battue par la Gambie - Ça commence mal...

Les protégés de Adel Sellimi ont entamé la coupe d'Afrique par une défaite face à la Gambie. Ce n'est pas de bon augure.

Quand on dort un peu sur ses lauriers, quand on n'accorde pas assez d'importance au match d'ouverture qui est, en règle générale, la clé de la qualification, quand on croit que le billet aux quarts de finale est dans la poche avec le passage des deux premiers de chaque groupe et des deux meilleurs troisièmes, eh bien on passe forcément à côté de la plaque. La déclaration d'après-match de Adel Sellimi est cinglante. Plus qu'une grosse déception, un réel sentiment de colère profonde. "Nous avons été hors sujet", dit-il avant d'expliquer avec plus de détails. "Sur le plan offensif, nous avons été quasiment absents pour ne pas dire nuls . Il n'y a pas eu un bon travail d'approche de la zone de vérité gambienne et peu d'occasions dignes d'être converties en buts et donc citées.

Trop d'attentisme, un manque flagrant de générosité et d'imagination devant, qui nous ont coûté très cher avec un but pris à six minutes de la fin qui nous a laissés sur le carreau et auquel nous n'avons pas pu riposter. Résultat : on est d'entrée dos au mur avec l'obligation de rachat dès vendredi devant le Bénin. "Notre onze national juniors, considéré comme le fleuron de nos équipes nationales des jeunes, n'aura plus droit à l'erreur. Il nous faut quatre points au minimum, c'est-à-dire une victoire et un nul lors des deux prochains matches, pour nous qualifier et éviter un énorme fiasco. Six points pour gommer cette piètre image du match inaugural".

L'approche doit changer

Quand on a dans l'équipe type un trio d'attaque de feu, Dhaoui- Snana-Garreb, c'est une chance inouïe pour nous afin d'opter pour un football d'attaque et d'intimider nos adversaires en les pressant dans leur zone plutôt que de les attendre derrière en vue de profiter de leur naïveté et de leur manque de discipline et de rigueur sur le plan défensif pour marquer les premiers, se libérer de la pression de départ et s'éclater. Seule l'audace est payante, surtout qu'on a les moyens et un très bon potentiel et arsenal offensifs pour viser la première place et ne pas nous contenter d'une qualification à l'économie et avec le strict minimum. Adel Sellimi doit donc revoir sa copie et changer de dispositif et de stratégie.

Le Bénin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du gâteau. Il a prouvé qu'il a son mot à dire avec le nul 1 à 1 avec la Zambie. Ce match décisif contre les Béninois, on doit donc l'aborder avec l'envie et la détermination de gagner et pas avec la peur au ventre et le souci de ne pas perdre. Les deux matches amicaux face au Sénégal ( 0- 0 le 11 février et défaite par 2 à 1 le 14 ) auraient dû servir de leçon et d'alerte rouge. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Du moins, jusqu'à preuve du contraire.