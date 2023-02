Ile Maurice: Dans le viseur de l'ICAC - Vicky J., l'homme de main de Franklin, a-t-il quitté le pays ?

Le nom de Vicky J. est sur toutes les lèvres depuis l'arrestation de Franklin. Il est un maillon important capable de faire tomber des têtes. A-t-il pris la poudre d'escampette ? Les enquêteurs n'arrivent pas à mettre la main sur lui et le soupçonnent d'avoir quitté le pays depuis l'an dernier afin de s'installer à l'étranger. Les enquêteurs ont-ils sollicité une mutual legal assistance avec le pays où il s'est installé en août 2022 ? C'est un élément qu'ils ont pris en considération afin qu'il y ait des développements dans cette enquête complexe qui vient de démarrer.

Au fur et à mesure que le dossier Franklin est épluché, le nom de Vicky J. revient. Cet habitant de Barkly âgé de 30 ans est dans le viseur de l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) car il serait un acteur principal dans les transactions de blanchiment d'argent de Jean Hubert Celerine. Il a aussi été mentionné par Bruneau Laurette le 16 février dans la lettre adressée à Dominique Raya. Il y a demandé : "Où est passé Vicky ?" Il faut croire que Bruneau Laurette a des informations sûres sur l'allié de Franklin. Les enquêteurs de l'ICAC le soupçonnent d'avoir joué le rôle d'intermédiaire en aidant à cacher les biens de Franklin à travers des prête-noms et en blanchissant son argent.

"Zot koumadir bann Bébé siamwa sa dé la"

Cela fera neuf ans qu'ils se côtoient. "Zot koumadir bann bébé siamwa sa dé la", apprenons-nous. Du côté de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), il semble que Vicky J. ne soit pas un homme sans histoire. Il est dans les fichiers de l'unité anti-drogue puisqu'il a été arrêté le 28 juin 2012 pour trafic d'héroïne et un mandat de perquisition a été utilisé chez lui en mars 2014. Le 26 mars 2015, une peine de 18 mois a été prononcée contre lui en cour intermédiaire.

Il habiterait avec son frère à Barkly pour ne pas éveiller les soupçons mais il a bien une maison à Rivière-Noire. Les enquêteurs de la Western Division de l'ADSU l'ont toujours surveillé car eux aussi le soupçonnent d'être très connecté à Franklin, selon les policiers qui l'ont à l'œil. Au fil des ans, il a su faire profil bas mais les limiers le soupçonnent de tremper dans des importations de drogue.

En apparence, c'est un jeune sans histoire mais il a bien su fréquenter la poule aux œufs d'or qui lui a permis de gravir les échelons vers une vie de luxe, de porter des costumes de classe et d'avoir doigts couverts de bagues en or. Il a été aperçu dans différents modèles de voitures, un Ford Raptor 2021, un TZL 400 Superbike et même une BMW. Où sont passés ses véhicules ? Les a-t-il vendus pour s'installer à l'étranger ? L'enquête de l'ICAC nous le dira.