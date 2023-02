Ile Maurice: Lettre pastorale / Le Cardinal - "La drogue corrompt nos institutions... "

Comme chaque année, le début du carême catholique est le moment choisi par le cardinal Maurice Piat pour appeler les Mauriciens à la réflexion. Cette année, c'est le thème "marcher ensemble c'est ouvrir un chemin d'espérance" qu'il a développé dans sa lettre pastorale. Lors d'une conférence de presse, qui a eu lieu hier au diocèse de Port-Louis, le cardinal Piat a exprimé ses craintes. "Nous savons que le monde va mal. La guerre en Ukraine, les séquelles de l'épidémie, les tensions entre la Chine et les États-Unis, sans parler de la crise écologique, la nature s'est révoltée avec des inondations, des feux de forêts... "

Mais le chef de l'Église catholique à Maurice ne s'est pas arrêté là. "Dans le pays aussi, les choses vont mal." Si les touristes viennent à nouveau à Maurice, d'autres préoccupations surgissent. "Le coût de la vie qui augmente substantiellement, avec une inflation galopante. On n'est pas sûr d'un ralentissement économique dans l'avenir. Et cette hausse pèse très lourd sur une grosse tranche de la population."

Ce n'est pas la seule préoccupation de l'évêque du diocèse de Port-Louis. "La drogue circule facilement dans le pays. Elle affaiblit la jeunesse et la détruit, de même que les familles. Et pire, elle corrompt nos institutions et les affaiblit. L'attrait de l'argent facile fait un mal immense. Et c'est un problème national. Il faut trouver un chemin pour passer."

Le cardinal Piat est revenu sur les abus sexuels qui entachent la crédibilité de l'Église catholique dans le monde. "Il y a de moins en moins de prêtres et les instituts qui envoyaient des missionnaires n'ont plus trop les moyens de le faire. Avec le Covid-19, il y a eu un ralentissement dans les activités pastorales, dont moins de fidèles dans les églises."

Mais au milieu de toutes ces préoccupations, il faut trouver un chemin d'espérance. Pour l'évêque de Port-Louis, il faut reconnaître que nous traversons une crise morale majeure. "Elle se manifeste dans certains dysfonctionnements des institutions. C'est une sorte de paralysie et on ne voit pas comment on va tacler ce problème. (...) Dans cette crise, il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir."

Le pape a même donné un mot d'ordre d'une simplicité incroyable, soutient le cardinal Piat et c'est celui de marcher ensemble. Le cardinal Piat avance qu'il participera, la semaine prochaine, à une réunion où tous les diocèses africains se réuniront à Addis-Abeba en Éthiopie. Cette rencontre a pour thème "élargir l'espace de ta tente", en d'autres termes, cela signifie "ouvre-toi à d'autres personnes et à d'autres idées", soutient le chef de l'Église catholique à Maurice. À noter que le carême chrétien a débuté, hier, par le Mercredi des cendres et prendra fin le 9 avril, jour de Pâques.