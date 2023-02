Soudan: Al-Dkhairi souligne l'importance de la transformation numérique

Beyrouth — Le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole, Prof. Ibrahim Adam Ahmed Al-Dakhairi a affirmé que l'innovation est la clé de la transformation numérique et que l'agriculture intelligente est nécessaire pour faire face aux défis actuels.

Cela s'est produit lors de son discours lors de la session d'ouverture du ( Forum arabe pour la transformation numérique et la technologie de l'agriculture intelligente : défis et opportunités ), organisé par l'Union des chambres arabes à son siège à Beyrouth, en coopération avec le Centre arabe pour la Entrepreneuriat agricole avec un certain nombre de centres économiques arabes.

Le forum vise à présenter l'importance de la transformation numérique dans tous les domaines de travail, y compris l'utilisation des données et des nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour créer de nouveaux modèles commerciaux, qui conduisent à la promotion d'une culture d'innovation et d'expérimentation de nouvelles technologies dans les secteurs productifs.

Il convient de noter qu'une formation de deux jours se tiendra en marge du forum, du 23 - 24 février 2023, au siège de la fédération, sur les fermes intelligentes, les productions animales et l'entrepreneuriat agricole intelligent.