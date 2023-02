Soudan: L'Administration Indigène de l'Est du Soudan déclare une initiative de réconciliation

Khartoum — Un certain nombre de dirigeants de l'administration indigène de l'est du Soudan ont annoncé une nouvelle initiative intitulée "Réconciliation et réunification dans l'est du Soudan", qui comprenait toutes les initiatives précédemment proposées pour la paix et le développement dans l'est du Soudan.

Le chef de la tribu Shukriya, Ahmed Abu-Sin, a déclaré que l'initiative comprend toutes les initiatives, y compris l'initiative du cheikh Ali Betay, l'initiative du peuple de Kassala et d'autres initiatives.

Le chef Abu-Sin a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse au forum de l'agence de presse soudanaise (SUNA) que les objectifs les plus importants de l'initiative sont d'arrêter l'escalade médiatique, d'empêcher le discours de haine, de résoudre les différends entre les dirigeants de l'administration indigène. , et l'appel à renoncer aux différences pour préserver la cohésion et l'unité de l'Est, appelant toutes les composantes et les dirigeants de l'administration indigène et les composantes de la société civile de l'Est du Soudan à tenir une conférence inclusive.

Abu-Sin a expliqué que la question de l'Est du Soudan est cruciale et ne peut être négligée, et que les composantes de l'Est ont le droit de participer et de maintenir la sécurité de l'Est du Soudan.

Il a affirmé la nécessité d'adopter le principe d'une répartition équitable des ressources dans l'est du Soudan, ce qui les a poussés à recourir à cette initiative dont les références incluent l'accord de paix sur le front oriental, l'accord sur la voie de l'est du Soudan, Sinkat, Al-Kuk , la Conférence du Butana, la Conférence des composantes de la société civile, la Conférence du Forum du libre Butana, la Conférence de coordination de l'est du Soudan.

Pour sa part, la figure de proue de l'Est du Soudan, Mabrouk Mubarak Salim, a déclaré que la situation dans l'Est du Soudan a besoin de solutions et de positions sérieuses, expliquant que l'initiative de réconciliation du chef Abu-Sin et du Cheikh Suleiman Betay vise à soutenir la coexistence à l'Est. est un effort apprécié pour mettre fin au différend dans l'est du Soudan.