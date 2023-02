Sénégal: Mission Economique - Une délégation du Luxembourg au Sénégal / du 22 au 25 février

Une mission économique luxembourgeoise conduite par le Grand-Duc héritier, Prince Guillaume, et menée par Franz Fayot, Ministre de l'Économie et de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire séjourne à Dakar, du 22 au 25 février.

La tenue de cette mission économique, selon le communiqué de l'ambassade reçu à notre rédaction, témoigne de l'excellence des relations entre le Luxembourg et le Sénégal et de la volonté des deux pays d'approfondir et de diversifier leurs relations, essentiellement basées jusqu'à présent sur la coopération au développement. Le Luxembourg est, depuis plus de 20 ans, un partenaire engagé auprès du Sénégal pour l'accompagner sur le chemin du développement et de l'émergence.

Cette mission, rappelle le document, s'inscrit dans la continuité des efforts mis en œuvre par le gouvernement luxembourgeois et la Chambre de commerce du Luxembourg pour dynamiser la relation et le partenariat économique entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg. La dernière mission économique luxembourgeoise au Sénégal remonte à 2018. Elle avait eu lieu en marge de la visite officielle au Sénégal du Grand-Duc sur invitation du Président Macky Sall.

L'importante délégation économique sera composée d'entrepreneurs femmes et hommes d'affaires luxembourgeois déjà actifs au Sénégal ou intéressés par le marché sénégalais et ses opportunités d'affaires. Une réception lancera officiellement cette mission, jeudi prochain, précise le communiqué.

La délégation aura des entrevues protocolaires et se rendra à l'Institut Pasteur. Une visite est également prévue au Port autonome de Dakar et au Salon de la construction à Diamniadio.

La délégation officielle se rendra ensuite au hub d'innovation de la Der/Fj pour des échanges avec la Déléguée générale, Dr Aby Sèye, et une rencontre avec des entrepreneurs acteurs de l'écosystème d'innovation du Sénégal. Enfin, l'après-midi du 24 février sera dédiée à la visite du projet de l'usine de dessalement des Mamelles et une excursion à l'Ile de Gorée.