Congo-Kinshasa: RDC/Chine - 50 ans de normalisation des relations diplomatiques, Boswa Isekombe Sylvère : "Ce que les Peuples Congolais et Chinois doivent retenir. notre lecture et info"

Secrétaire général du parti communiste congolais, Président du front uni des patriotes et coordonnateur sous régional pour l'Afrique centrale du conseil mondial de la paix, Boswa Isekombe Sylvère donne sa lecture et info sur les 50 ans de normalisation des relations diplomatiques en la Chine et la Rdc.

I. APERÇU HISTORIQUE

C'est sous une diplomatie secrète, active et agissante de l'honorable MOKOLO wa POMBO que le président Mobutu va normaliser les relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. Le président Mobutu reste l'auteur principal de l'amitié et la coopération de la Chine et plusieurs pays africains. Au Congo, aujourd'hui 50 ans, un séminaire à Kinshasa sur cette coopération. Mais, quels sont les acquis de cette relation diplomatique ? Une dialectique sans tabous.

II. LES ACQUIS

1. Une précieuse collaboration dans le respect de principe gagnant- gagnant. Ferme volonté entre deux pays de consolider les relations diplomatiques.

2. Plusieurs accords, contrats et conventions pour témoigner la nature de cette relation diplomatique.

3. La RDC dans le moment le plus difficile a toujours été accompagnée par la Chine. Flux financier de la Chine est à la base de plusieurs ouvrages en RDC

4. Malgré les pressions, les intimidations et surtout la lecture des occidentaux sur le dossier Taïwan, le Congo a toujours reconnu l'existence d'une seule Chine.

5. Une coopération avec avantages mutuels, la Chine a toujours défendu l'indépendance et la souveraineté de la RDC au sein de l'ONU et même au niveau du Conseil de sécurité de cette organisation.

6. Un partenariat gagnant-gagnant axé sur la formation de la jeunesse par l'octroie des bourses d'études. Partage d'expérience dans plusieurs domaines.

7. Formation militaire tant au niveau de la RDC (Kisangani) qu'au niveau de la Chine.

8. Coopération sur base de confiance mutuelle avec l'option de défense des intérêts mutuels.

9. La politique de la Chine consiste au transfert de technologie, recherche des solutions adaptées à l'évolution de cette coopération suivant la situation politique internationale.

10. Installation de plusieurs ouvrages, infrastructures au Congo pour le bonheur et la longévité de cette coopération.

11. Existence de plusieurs entreprises chinoises de communications et minières pour soutenir l'économie congolaise. Entreprise capable d'engager plus de 12.000 personnes.

12. La Chine est l'auteur de solutions numériques au Congo. Formation des congolais dans ce domaine.

13. Les entreprises chinoises aident la RDC à résoudre plusieurs problèmes économiques.

14. La Chine est à la base au Congo de la transformation digitale, gestion de télévision numérique, maîtrise de technologie dans ce domaine par les congolais. La coopération avec la Chine dans ce domaine va doter la RDC d'une politique numérique propre.

13. L'Investissement chinois contribue au développement économique de la RDC. Une seule entreprise de communication " Huawei " donne une contribution de 4% de PIB en RDC. Huawei octroie des bourses d'études aux étudiants congolais, recyclage du personnel, collaboration avec 4 universités etc.

15. La Chine avec la RDC dispose une coopération stratégique et programmatique. Stratégique car une planification des projets dans tous les domaines. Pragmatique car la Chine met des moyens immédiatement après signature des contrats ou accord pour lancer n'importe quel projet.

16. Les contrats chinois donnent plusieurs opportunités aux congolais.

17. La RDC n'a jamais cédé au chantage, intimidations et campagne de diabolisation des chinois par les occidentaux. Le Congo résiste aux calomnies des occidentaux contre la présence de la Chine au Congo.

18. La Chine soutien l'établissement de la paix au Congo.

19. La RDC doit s'inspirer du modèle de la Chine pour son développement. La coopération diplomatique est un outil nécessaire pour rendre la RDC au rang d'une puissance. La RDC une puissance en ressources naturelles et la Chine une puissance financière mondiale. Ce mariage peut déclencher le développement du Congo si la partie congolaise utilise ses intelligences multiples pour atteindre ses objectifs.

20. Une coopération qui allait servir de pont pour le développement du Congo mais plusieurs freins empêchent la RDC de décoller.

III. DIABOLISATION DE SICOMINE, UNE CAMPAGNE IMPERIALISTE POUR DETRUIRE LA RDC.

Le projet SICOMINE est une solution adaptée aux multiples problèmes des pays africains en faveur de développement

2. SICOMINE est une collaboration entre Gécamines et le groupe d'entreprise chinois.

3. Gécamines dispose dans cette convention de 38% de bénéfice. Zéro financement pour Gécamines mais les bénéfices sont partagés par les partenaires.

4. Groupe d'entreprise chinois : 62%. Financement : 100% mais la part de la partie chinoise sert à la construction des infrastructures et l'Etat congolais reçoit des ressources. Le groupe d'entreprise chinois se lance toujours dans l'action sociale ; construction des hôpitaux, écoles et distribution des dons pour soutenir des projets communautaires.

5. Plus de 10.000 emplois, pas de licenciement, contribution économique pour la RDC, répartition des bénéfices, pas de risques, pas de dette pour l'État congolais, action sociale efficace, salaire permanent, prime plus salaire pour le personnel ayant presté lors de la période de confinement. Voilà la société que les occidentaux veulent détruire en RDC. Une société avec mission d'améliorer les conditions de vies des populations Congolaises. Plusieurs sociétés chinoises sont pour l'épanouissement de notre population malgré plusieurs contraintes que nous allons mentionnés dans la rubrique faiblesse de cette coopération entre la Chine et la RDC.

III. FAIBLESSE DE CETTE COOPERATION CHINE -RDC. UNE LEÇON.

1. Absence d'une bonne planification des projets dans tous les domaines

2. Aucune étude de faisabilité fiable du côté de la RDC.

3. Faible coordination des projets.

4. Chevauchement au niveau des animateurs du gouvernement. Tout le monde veut coopérer avec la Chine oubliant l'existence de ministère de coopération.

5. Abandon par le gouvernement congolais de certains projets dûment signés avec la partie chinoise. Plusieurs accords signés restent une lettre morte.

6. Pillage, COVID-19 et la corruption sont des virus mettant en péril cette coopération.

7. Désintéressement de la partie congolaise après plusieurs signatures des accords de coopération mettant la partie chinoise dans l'impossibilité de réaliser les projets. Nous devons changer notre façon de coopérer avec les autres nations.

IV. REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LA CHINE ET LA RDC

1. Intimidation, calomnie et campagne de diffamation des occidentaux ont parfois perturbé la coopération entre la Chine et la RDC.

2. 50 ans de coopération entre les deux pays, il y avait des années d'incompréhension mais sans rupture de relation diplomatique. Les deux parties avaient privilégiés le règlement pacifique de conflit.

V. NOS SOUHAITS

1. L'application du principe gagnant-gagnant est au profit des élites, il faudra démocratiser cette relation avec des projets communautaires au profit du peuple congolais.

2. La RDC doit adapter son cahier des charges en tenant compte des besoins de sa population. Nous avons besoin de transfert de technologie. Mettre en place une politique d'industrialisation de la RDC via les moyens financiers de la Chine en échange avec nos minerais.

3. Actualisation des accords, et contrats selon l'évolution de l'humanité. La RDC, pays de lithium, la Chine peut installer l'usine de fabrication des voitures électriques, le recyclage des batteries ainsi que la fabrication des piles sur le sol congolais. Cela va hisser notre économie. Pays de coltan minerais du sang d'après les occidentaux. Avec cette coopération la RDC peut avoir des industries de fabrication des voitures, des bateaux, des matériels informatiques, des ordinateurs, des téléphones, des armes de guerres, des fusées, des matériels pour hôpitaux, etc. L'or noir peut changer la vie de notre population car la politique de l'industrialisation va changer l'image de la RDC

4. La Chine comme puissance financière mondiale doit privilégiée la diplomatie économique et scientifique avec la RDC. Un ami riche ne doit pas laisser son partenaire de rester pauvre et très endettés.

6. La Chine champion de développement peut aider l'économie congolaise de marcher sur l'orbite des pays émergents. La Chine dispose des moyens et la RDC doit savoir ce qu'elle peut faire dans cette relation pour changer la vie sociale de notre population

7. Les congolais sont en Chine pour les activités commerciales mais les chinois au Congo dans plusieurs domaines. Il faudra profiter de cette coopération pour changer l'image de la RDC. Faire sortir le pays sur la liste des pays pauvres.

8. Beaucoup d'investissements qui ne contribuent pas à changer la vie de la population à cause de la corruption d'où le gouvernement congolais doit mettre une politique lucide de l'éradication de la corruption

9. Transfert de savoir faire pour lancer la RDC comme une puissance mondiale à l'horizon 2030

10. Mettre en place des projets agricoles avec objectifs de donner à manger aux africains et autres peuples du monde car les congolais disposent statuts d'hospitalité légendaires.

11. Promouvoir des visites croisées et échangent au profit de deux peuples

12. Créer des écoles des langues pour permettre la communication entre deux peuples.une coopération gagnant-gagnant pour renforcer des liens d'amitié et de solidarité entre nos deux peuples.

13. Revisiter le code minier est une bonne chose mais ce sera une grande malédiction pour les gouvernants si la RDC reste un pays pauvre et très endettés. Nous avons une puissance en ressources naturelles et humaines via une jeunesse robuste. Ne pas créer des entreprises au Congo avec cette coopération avec une amie (la Chine) , puissance financière mondiale est un grand délit punissable par nos ancêtres. Proposer des contrats allant pour le développement de la RDC.

14. La RDC doit appuyer et sans céder aux intimidations, le projet de satellite Afrique - Chine.

15. Entre les Etats il n'existe pas des amitiés mais des intérêts. Le Congo doit savoir définir ses intérêts dans n'importe quelle coopération avec n'importe quel pays du monde. Nous sommes en période de concurrence aucun cadeau ne sera donné gratuitement au peuple congolais. Nous devons seul identifier nos besoins puis poser de manière intelligente nos dossiers.

16. Il faut une bonne politique pour espérer avoir une bonne économique au service du peuple. Nous avons quelle caractéristique de coopération au Congo ? Au gouvernement congolais de répondre à cette question. La patrie ou la mort, nous vaincrons !

Boswa Isekombe Sylvere

Secrétaire général de parti communiste congolais. Président de front uni des patriotes et coordonnateur sous régional pour l'Afrique centrale de conseil mondial de la paix