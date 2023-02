Ile Maurice: Les Shibchurn sortent de détention

Le récidiviste notoire Sitaram Rohiswar Shibchurn, plus connu comme Vishal Shibchurn, et son fils Mayur, arrêtés en novembre dernier sous deux accusations provisoires de possession de drogue et de "bearing offensive weapon", ont obtenu la liberté conditionnelle, le 14 février, après avoir fourni chacun une caution de Rs 300 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 1 million.

Le bureau du DPP, représenté par la State Counsel Anusha Sheila Aubeelack, n'ayant pas donné avis d'appel, ils ont été libérés. Les deux demandent aussi la radiation des accusations provisoires pesant sur eux.

Le magistrat Devinash Oozageer, siégeant au tribunal de Grand-Port, a accédé à la demande de Vishal et Mayur Shibchurn pour leur remise en liberté. L'enquête n'ayant toujours pas été bouclée alors que les enquêteurs ne peuvent donner une indication du temps que cela prendra pour qu'elle le soit, le magistrat a fait savoir que dans ce cas-là, les deux prévenus ne pouvaient être privés de leur liberté. Outre une caution de Rs 300 000 chacun, les deux devront se signaler au poste de police de leur localité tous les jours et être disponibles à tout moment. Vishal Shibchurn était déjà en liberté conditionnelle pour un autre délit.

Ils avaient été arrêtés lors d'une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), à Nouvelle- France, le 22 novembre. Le quadragénaire était un des responsables d'une société de sécurité où certains gros bras agissent comme agents. Vishal Shibchurn se trouvait non loin d'un supermarché dans un van avec son fils et ils attendaient la fermeture de l'établissement pour récupérer des agents de sécurité quand des policiers ont entouré leur van et ont procédé à une fouille. Ils y ont trouvé un sachet contenant une substance soupçonnée d'être du haschich.

La drogue a été évaluée à Rs 500 000. Une balance électronique avec du haschich dessus, Rs 11 350, soupçonnées de provenir d'une transaction illégale, deux téléphones et un sachet en plastique avec deux cartes SIM, étaient aussi en possession de Vishal Shibchurn. L'ADSU a mis la main sur un poignard et un sabre. Mayur Shibchurn avait sur lui Rs 3 000 et deux téléphones qui serviraient pour des transactions de drogue.