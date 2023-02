Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des étudiants incités à la création des entreprises

Les étudiants de l'Institut de management de Brazzaville (IMB)-business school et autres de l'enseignement supérieur ont échangé, le 22 février, avec les acteurs étatiques et privés sur le thème " Le parcours de l'entrepreneur pour la création des champions nationaux ", lors du forum dénommé " Les trois journées de l'entrepreneuriat au Congo ".

La troisième édition du forum " Les trois journées de l'entrepreneuriat au Congo " est organisée du 22 au 24 février, à l'IMB. Elle est axée sur l'innovation avec l'ajout des modules de formations des cours sur l'entrepreneuriat ainsi que sur la sensibilisation à travers des informations qui rappellent aux étudiants la nécessité de développer l'esprit entrepreneurial. Son but est d'inciter les étudiants à une pratique entrepreneuriale susceptible de leur permettre de créer des activités génératrices de revenus, de les pousser à cultiver l'audace d'entreprendre, à se lancer par conviction en ayant toutes les bases nécessaires ainsi qu'à préparer leur sortie avec une entreprise pérenne.

Il s'agit de les encourager, les soutenir et accompagner ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat.

La première journée a été consacrée à l'échange entre les différents panelistes et les étudiants sur le sous- thème " Le parcours de l'entrepreneur et le dispositif public d'aide, d'accompagnement administratif, juridique et fiscal à la création d'une entreprise ". Les orateurs ont assuré les étudiants de leur accompagnement dans la réalisation des projets.

Plusieurs communications ont porté, entre autres, sur le parcours de l'entrepreneur et le dispositif privé d'aide d'accompagnement non financier à la création d'une entreprise, le parcours de l'entrepreneur: témoignages qui inspirent les porteurs de création d'entreprise et bien d'autres.

Le président directeur général de l'IMB, Sylvain Yangangbwa Syoge, a indiqué dans son allocution de circonstance que le forum organisé chaque année au sein de son établissement est une tribune de réflexion, de motivation et de sensibilisation.

Selon lui, les innovations apportées au cours de la troisième édition permettront d'accentuer le partage d'expériences et réseautage. " Nous avons institué ce rendez-vous annuel qui ouvre les portes de l'institut aux acteurs étatiques et privés ayant un rôle clé dans ce dispositif d'accompagnement non financier et financier du jeune entrepreneur", a-t-il déclaré, ajoutant que " l'IMB joue sa partition dans le processus de mise en œuvre de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs du Congo et des étudiants en particulier ".