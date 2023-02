Guinée: Labé - Le règne de la pénurie d'eau et d'électricité

La cité de Karamoko Alfa est la parfaite définition de la malchanceuse en terme de desserte en eau et électricité.

Un pompage de 10h au plus sur les 24 pour l'eau et un courant qui se présente comme un fantôme sans que personne n'en sache un traitre mot du calendrier voilà la situation qui y prévaut.

Mariam Diallo, ne veut pas perdre ses appels téléphoniques et elle se balade avec un power bank où est en permanence connecté son portable.

Maladho Diallo vend des produits rafraîchissants et la tension du courant servi est si faible qu'elle se sent obligé de payer pour mettre au frais ses produits, chose qui ne la dispense pas toutefois du paiement d'une onéreuse facture mensuelle.

Ibrahim Baldé est vendeur et dans sa boutique trône un réfrigérateur unique et pourtant la facture dont il doit faire face est la même que ceux qui ont beaucoup d'appareils électroménagers, une facture non conforme et indue peste-t'il en plus de trouver incompréhensible.

A noter que très souvent, la luciole servie ne peut même pas charger un téléphone et dire que ces deux services vitaux peinent à s'améliorer depuis de nombreuses années et font partie du top de tête des services les plus décevants de l'état guinéen.