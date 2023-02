Congo-Kinshasa: Kolwezi - Un Officier de Police suspendu pour vol présumé du beurre dans un supermarché

Un officier de la Police nationale congolaise (PNC) en poste dans la ville de Kolwezi (Lualaba) a été suspendu par sa hiérarchie depuis le mardi 21 février. Il lui est reproché notamment d'avoir subtilisé un paquet de beurre dans un supermarché. L'incriminé rejette ces accusations, les qualifiant de diffamation visant à saper son honneur et sa dignité.

Tout serait parti de la diffusion sur la toile d'une vidéo montrant cet officier de police avec un panier dans un supermarché. A un moment donné, il s'arrête et bouge les sachets d'emballage contenant quelques bâtons de pains. Et du fond du panier, il sort quelque chose, jette un coup d'œil à gauche et à droite puis le met dans sa poche. Il s'agirait du beurre.

Cette scène a suscité plusieurs commentaires des internautes. La plupart d'entre eux désapprouvent cet acte, surtout qu'il serait posé par un officier. Quelques temps après, le policier incriminé est sortie de son silence et s'est rendu au bureau de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) pour se plaindre et se défend de cette manière :

" Je suis passé là-bas pour acheter les pains et autres choses. Je me suis trompé le beurre est tombé par terre avec la clé de contact. En ramassant ça, on a pris cette image on a sapé ma personnalité je suis vraiment mécontent ".

Il dit avoir payé au guichet du supermarché pour tout article qu'il avait dans le panier et qu'il n'avait pas été interpellé à la sortie pour un quelconque objet volé.

En dehors de ces faits, la hiérarchie de la police dans le Lualaba lui reproche également d'avoir sans autorisation fait des déclarations tapageuses sur les réseaux sociaux contredisant ainsi ses propos consignés sur le procès-verbal de son audition.

Pour sa part la CNDH déplore la précipitation avec laquelle la mesure de la suspension a été prise ; avant même que la culpabilité du policier ne soit formellement établie.