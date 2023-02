Afrique: Ouverture des 7è Négociations Intergouvernementales sur la Coopération au Développement entre la RDC et l'Allemagne

Le contexte de coopération au développement entre la RDC et l'Allemagne a été rappelé à l'ouverture le mardi 21 février, dans la capitale congolaise, des travaux des 7è négociations intergouvernementales Kinshasa- Berlin, rapporte l'Agence congolaise de presse.

" Après le gel des relations de coopération structurelle avec la RDC par les pays occidentaux en 1990, la République fédérale d'Allemagne avait renoué avec la RDC en mai 2007, avec la visite à Kinshasa du ministre Allemand de coopération au développement ", a fait savoir le secrétaire général au Plan, Daniel Epembe.

" Cette visite a été marquée notamment par l'accord d'octroi à la RDC, du statut de pays partage, c'est-à-dire un statut privilégié pour la coopération officielle avec un chronogramme régulé des échanges intergouvernementaux ", a-t-il dit.

Ces travaux, a affirmé le secrétaire général, permettront de mettre sur pied, " un comité de pilotage chargé du suivi de tous les projets exécutés par la partie allemande, afin de pérenniser les acquis de la coopération ".

Pour le chargé d'Affaires intérimaire de la République fédérale d'Allemagne en RDC, Lars Leymann, " ces négociations se tiennent dans un contexte particulier caractérisé par des chocs exogènes auxquels font face le monde en général et la RDC en particulier, et qui mettent devant nous tous des défis nouveaux ".

" Après la pandémie de COVID-19 dont nous sommes encore en train de subir les effets néfastes, l'invasion criminelle de l'Ukraine par la Russie entraîne depuis déjà une année, aussi bien en Europe qu'en République démocratique du Congo, de fortes perturbations dans l'activité économique. Cette situation plonge le monde dans une baisse de l'activité économique et réduit ainsi les perspectives de croissance, surtout pour les Etats en développement ", a-t-il rappelé.

Le diplomate Allemand a déploré les défis tant sécuritaires que climatique, tel que, les massacres dans l'Est de la RDC, les violations des droits de l'homme ainsi que l'exploitation minière artisanale, comme centre de gravité des menaces environnementales pour la paix.

" Face aux défis mondiaux et locaux qui préoccupent nos deux pays, l'Allemagne propose une nouvelle stratégie avec l'Afrique, et donc aussi avec la République démocratique du Congo, pour soutenir l'élan d'émergence en cours ", a-t-il souligné.

Les réformes nécessaires de la sécurité et de la justice

La délégation allemande a qualifié les réformes dans les secteurs de la sécurité et de la justice, d'une nécessité pour la paix et la cohésion sociétale en RDC, en vue de renforcer la politique de gouvernance et d'améliorer ainsi les conditions sécuritaires et les questions de droit de l'homme.

" La pacification de l'Est de la RDC ne peut réussir que si la population perçoit que les organes compétents s'acquittent de leurs tâches mieux qu'auparavant et qu'ils traduisent les auteurs connus en justice. Dans ce contexte l'escalade de la violence, la violence sexuelle et le viol utilisé comme arme de guerre, continuent de nous préoccuper particulièrement ", a déclaré le chef de la délégation allemande, Simon Koppers, à l'Agence congolaise de presse (ACP).