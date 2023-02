Algérie: Metz / Alexandre Oukidja sur la montée - " Il faut y croire, on n'est pas loin "

Titulaire cette saison (20 matchs disputés), le gardien de 35 ans a prolongé récemment son contrat de deux années supplémentaires avec le club. Joueur du FC Metz depuis 2018, Alexandre Oukidja a fait preuve de fidélité envers les Grenats malgré la relégation en Ligue 2. Dans un entretien accordé au Républicain Lorrain, l'ancien de Strasbourg évoque l'objectif montée toujours atteignable.

" Il faut y croire. On est invaincus depuis octobre et on n'est pas loin, même si nos matchs nuls ne nous font pas avancer. Mais on est dans le coup. Avant, on marquait beaucoup et on encaissait beaucoup aussi. Maintenant, on marque moins et on encaisse moins... Il faut trouver le juste milieu. Je ne suis pas inquiet. Je vois les gars à l'entraînement : ça travaille. C'est quelque chose qu'il faut régler et j'espère que ce sera le cas samedi face à Nîmes (... ). " a déclaré l'international algérien.