Ile Maurice: ONG SAFIRE / Fédération de cyclisme - Une collaboration qui porte ses fruits

L'ONG SAFIRE (Service d'accompagnement, de formation, d'insertion et de réhabilitation de l'enfant) et la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) récoltent les fruits de leur collaboration qui a débuté en 2016. Les résultats enregistrés par Samuel Dupuy et Gaël André aux récents Championnats d'Afrique de cyclisme sur route à Accra (8-13 février) sont là pour prouver que ce partenariat fonctionne.

Samuel Dupuy, 15 ans, a remporté deux médailles d'or à cette compétition continentale, soit au contre-la-montre par équipe et dans la course sur route, réservés aux cadets, alors que Gaël André, 16 ans, est revenu avec une médaille de bronze obtenue au contre-la-montre par équipe des juniors.

Edley Maurer, directeur de l'ONG SAFIRE, explique que tout a commencé quand la Deutsche Bank (Mtius), qui parrainait le 100 km Cycle Tour (Anou Pédaler), a offert une partie des fonds récoltés à SAFIRE, qui vient en aide aux enfants en situation de rue. "Nous nous sommes dit que nous pouvions utiliser des fonds pour mettre en place des écoles de vélo car nous pensons que le sport est un très bon moyen d'éduquer les enfants. Nous avons donc demandé à la Deutsche Bank si elle souhaitait nous soutenir et elle a été d'accord. Cependant, nous n'avions pas l'expertise dans le domaine et la banque nous a mis en relation avec la Fédération mauricienne de cyclisme. Après des consultations entre les trois parties, nous avons lancé la première académie qui allait accueillir des jeunes issus de milieux défavorisés", indique le directeur de l'ONG.

Cette première académie était basée au stade Anjalay Coopen, à Belle-Vue. Par la suite, d'autres académies ont vu le jour, et les jeunes ont commencé à faire de la compétition et à réaliser des résultats. Elles fonctionnent grâce aux fonds Responsabilité sociétale des entreprises obtenus par SAFIRE. "Valeur du jour, nous avons deux académies dans le Nord, l'une financée par Terra et l'autre par Galaxy, puis une autre dans le Sud, à Mahébourg. Nous avons aussi celle de l'Ouest mais qui ne fonctionne pas pleinement en raison d'un manque de fonds. Une cinquantaine de jeunes pratiquent le vélo sous notre responsabilité", précise Edley Maurer. L'ONG joue un peu le rôle de la fédération en faisant de la détection.

Justement, le directeur de l'ONG et ses collaborateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent trouver de nouveaux soutiens pour relancer l'académie de l'Ouest et en créer une nouvelle dans le centre. "En ce qui concerne le lancement d'une nouvelle académie dans le centre, nous sommes en pourparlers avec la fédération de cyclisme. Nous espérons qu'elle nous accompagnera sur le plan technique dans ce projet."

Pour en revenir à Samuel Dupuy, originaire de Résidence La Baie, Baie-du-Tombeau, Edley Maurer est d'avis que son double sacre africain devrait rendre l'île Maurice tout aussi fière que pour Angelo Mars, originaire de Résidence Barkly qui est lauréat. "Ce sont des preuves que quand un jeune est issu d'un milieu difficile et qu'il bénéficie d'un accompagnement, qu'il effectue un travail assidu, il peut réussir. Je place Samuel au même niveau qu'Angelo Mars parce que pour devenir double champion d'Afrique, cela demande énormément de sacrifices", maintient le directeur de SAFIRE.

S'agissant de Gaël André, habitant de Résidence Longère, Baie-du-Tombeau, bien qu'il ait souffert d'une instabilité familiale, il a été capable de devenir champion de Maurice cadet et décrocher une médaille de bronze, au Ghana, dans le contre-la-montre par équipe junior, avec ses coéquipiers Samuel Quevauvilliers, Jeremy Raboude et Noah Ong Tone.

"Nous sommes convaincus que la pratique du sport peut permettre à un jeune issu d'un milieu difficile de devenir autonome et un citoyen responsable", soutient Edley Maurer. Malheureusement, actuellement, il y a très peu de filles au sein des académies. Pourtant, à un moment, il y en avait plus d'une dizaine. "En fait, quand le système de catégories a connu un changement, cela a eu un effet néfaste. Désormais, il n'y a que deux catégories pour les filles, soit moins de 18 ans, et 18 ans et plus. Ce n'est pas évident pour une fille de 12 ans d'évoluer face à des adversaires de 17 ans. Le système utilisé pour les garçons avec les catégories minimes et cadets est plus approprié. De plus, une structure avait été mise en place avec le soutien de la MCB. Elle réunissait toutes les filles et il y avait beaucoup d'activités. Mais à un moment, la structure a été démantelée. Cela a créé du découragement chez les filles, qui ont cessé de pratiquer le vélo. J'espère que la FMC interviendra pour rétablir la situation", explique le directeur de SAFIRE.

Pour information, l'ONG a vu le jour le 24 août 2006, quand, interpellés par le phénomène des enfants en situation de rue, des éducateurs ont décidé de se réunir. SAFIRE a ainsi développé une intervention basée sur les droits de l'enfant, telle que définie pas la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée par Maurice en juillet 1990.