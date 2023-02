Afrique: Bojang / L'entraîneur de la Gambie - "On a gagné notre premier match par la discipline et la détermination" !

Troisième de la CAN U20 en Mauritanie en 2021, la Gambie s'est imposée 1 à 0 face à la Tunisie lors du premier match.

"La Zambie a une grande équipe ,ils veulent à tout prix une victoire. On doit être vigilant,concentré, on ne doit pas se précipiter car on a gagné notre premier match par la discipline et la détermination."

La Gambie avait arraché sa victoire dans les dernières minutes contre la Tunisie. Le coach des scorpions pense qu'il faut de la patience et de l'endurance "on doit être mentalement concerné.

On verra tout pour se qualifier, j'essaie de motiver les joueurs pour ne plus avoir de déception comme au Libéria. On ne doit pas avoir d'excuses, nouveau terrain ou pas, on va se battre pour la Gambie"

Kajally Drammeh "Le match contre la Tunisie était difficile, la donne a changé, c'est un match différent qui est devant nous.

La Zambie, vainqueur de la CAN U20 en 2017 et la Gambie, une des équipes les plus attrayantes du tournoi, peuvent nous fournir une prestation de prestige. Rendez-vous le 24 Février à 19 H à Alexandrie.