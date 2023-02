Madagascar: Ministère des Transports - Les projets " Train urbain " et " Téléphérique " à finaliser

" Les différents secteurs clés au niveau des Transports contribuant au développement du pays selon les instructions du président de la République, à travers les Velirano, seront examinés de près ".

Le nouveau ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, l'a déclaré lors de la passation de service avec son prédécesseur, Rolland Ranjatoelina, hier à Anosy. Parmi lesquels, les projets " Train urbain " et " Téléphérique ", seront à finaliser, outre la valorisation de Madagascar Airlines et la modernisation des équipements visant à améliorer les services fournis par la direction générale de la Météorologie. Il suivra également de près la situation de la FCE et la mise en service du transport ferroviaire en général, sans oublier la finalisation de la mise en place des Aires de service, de Sécurité et de Repos (ASSR).

Pour sa part, le ministre sortant a soulevé que les onze mois à la tête de ce département étaient une période faste même s'il n'a pas pu présenter son bilan. Élu PCA au sein de l'ASECNA, il va veiller à ce que cette entreprise soit gérée par les Africains et non plus par des étrangers.