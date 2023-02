Madagascar: Un gouvernement qui doit faire vite ses preuves

Le remaniement du gouvernement Ntsay Christian s'est fait rapidement et n'a été suivi d'aucun commentaire officiel.

Il a touché des postes clés et ceux qui ont été nommés ont tous un CV impressionnant. Le temps qu'il leur reste pour faire leur preuve est limité. Ils ont donc une obligation de résultat. Lors des passations avec leurs prédécesseurs, certains ont affiché leur ambition d'agir très vite. Ce sixième gouvernement du Premier ministre Christian Ntsay est condamné à la réussite, les commentaires des opposants étant souvent peu amènes.

Un gouvernement qui doit faire vite ses preuves

L'ancien gouvernement était vilipendé autant par les membres de l'opposition que par ceux de la majorité. La contestation la moins supportable pour le régime venait de certains poids lourds de l'IRD et du TGV qui ont fustigé l'inefficacité de certains ministres. La motion de censure qui a été stoppée par le Premier ministre et par le président de la République était annonciatrice d'une véritable fronde des députés, majorité et opposition confondues, contre le chef du gouvernement.

Christian Ntsay n'a, cependant, pas cessé de dire qu'il s'agissait d'une tentative de déstabilisation. Mais la contestation s'est même amplifiée. L'atmosphère politique est devenue de plus en plus délétère, la situation socioéconomique continuant de se dégrader. Les interpellations se sont faites plus fortes. Des leaders de la majorité se sont adressés directement au président de la République, exigeant le remplacement de ceux qu'ils qualifiaient de " ministres de salon ".

La pression s'est faite si forte que le remaniement a dû se faire. Dès le retour d'Addis Abeba du chef de l'État, la liste des nouveaux titulaires de portefeuilles ministériels a été présentée. Elle s'est faite sans le décorum habituel, avec une certaine sobriété. Les commentaires qui l'ont accueillie ont été divers. On a entendu du côté de la majorité l'expression d'une certaine frustration. Mais on sait que tous ceux qui ont été nommés sont attendus au tournant. Leurs actions seront scrutées scrupuleusement. Ce nouveau gouvernement a peu de temps pour faire ses preuves.