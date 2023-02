Madagascar: Formation des enseignants - Un plan adapté pour chaque région

Chaque direction régionale de l'éducation nationale dispose désormais d'un plan de formation des enseignants approprié à chaque contexte régional. Les enseignants, les encadreurs, les gestionnaires, les conseillers et les éducateurs au préscolaire en sont les bénéficiaires.

Positif

C'est le bilan dressé par le directeur de l'Institut national de formation pédagogique (INFP), Noué Albertrand Randriamananjatovo lors de la cérémonie de clôture officielle de leur partenariat avec l'Université Québec à Trois Rivières (UQTR) qui s'est tenue hier à Ankorondrano. " Tous les livrables et les objectifs fixés ont été atteints ", se félicite-t-il . Dans le cadre de ce projet PAEB (Projet d'appui à l'éducation de base), l'appui technique de l'INFP a pour objectif de changer la manière d'enseigner à Madagascar, tant sur la pédagogie que sur la didactique par la formation des enseignants et la décentralisation. Ces appuis se basent entre autres sur la formation d'enseignants et de formateurs dans toute la chaîne. Ce partenariat vise spécifiquement un appui technique à l'INFP pour permettre de mieux suivre et accompagner les régions dans la mise en œuvre de leurs plans de formation, de recentrer l'intervention de l'INFP sur les domaines clés de la formation des formateurs, de l'évaluation et la recherche pédagogique, le développement d'un curriculum de formation standard ainsi que des modules de formation de l'évaluation.

Qualité

Le renforcement institutionnel de l'INFP figure également parmi les objectifs de ce partenariat. Ce afin de rendre l'INFP comme un institut de référence international en formation des enseignants. Tout en sachant que ce partenariat signé en 2021 se base sur la formation des enseignants et de ses encadreurs de l'éducation fondamentale. Il vise à améliorer la qualité de l'éducation par des dispositifs de formation appropriés et une modalité pérenne de suivi et d'encadrement des enseignants. Dans un système éducatif, les enseignants sont le facteur le plus déterminant de l'apprentissage des élèves. Bien plus que de simples transmetteurs de savoirs, ils apportent aux enfants les outils nécessaires pour analyser des problèmes, les résoudre et utiliser efficacement l'information.