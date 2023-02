Madagascar: Gouvernement Ntsay - Le Grand oral

Comme prévu, les 8 nouveaux ministres du gouvernement Ntsay Christian ont assisté à leur premier Conseil des ministres, hier.

D'emblée, ils sont passés par un Grand oral imposé par le président Andry Rajoelina. Avant de commencer le Conseil, le Chef de l'Etat a donné quelques minutes aux ministres nouvellement nommés pour présenter les grandes lignes des projets à réaliser dans un délai de trois mois. Pour la première fois, l'événement a été diffusé en direct sur la télévision nationale et sur le page Facebook de la Présidence. En effet, ces membres du gouvernement sont soumis à un contrat programme et doivent établir un chronogramme concret des travaux à mettre en œuvre, conformément à la Politique Générale de l'Etat (PGE) et au Velirano du président de la République.

Pour les sept derniers mois de son quinquennat, le président Andry Rajoelina met la pression sur l'équipe gouvernementale et impose une obligation de résultats. Une copie du PGE a été distribuée à tous les membres du gouvernement et le Chef de l'Etat a demandé au ministre Pierre Houlder Ramaholimiaso de le lire à haute voix pour rappeler à ces derniers qu'il s'agit du cahier de charges et/ou feuille de route (c'est selon) de leurs actions. " Vous devez lire souvent ce document. Je vous interrogerai sur le contenu ", a-t-il averti, tout en soulignant que parmi les programmes inscrits dans le PGE, il y a des projets qui n'ont pas encore débuté et d'autres qui sont en cours de réalisation. Il a cité comme exemple la promesse liée à l'instauration de camps pénaux.

" Aucun des ministres de la Justice qui se sont succédé n'a réussi à le mettre en place ", a souligné le Chef de l'Etat. Transparence et efficacité. Ce sont les mots d'ordre pour cette nouvelle équipe gouvernementale. Le président Andry Rajoelina incite chaque ministre à communiquer à la population les détails de toutes leurs actions, à savoir les projets à réaliser et le délai d'exécution. Les ministres vont même être amenés à participer à une émission qui sera diffusée sur la télévision nationale pour présenter le rapport des actions gouvernementales.

Lutte contre la corruption

Lors de ce premier test, les nouveaux membres du gouvernement étaient plutôt à l'aise dans leur présentation. Il faut reconnaître que ce sont tous des ministres bardés de diplômes. Cependant, on a constaté qu'après chaque intervention, le président avait dû apporter quelques précisions et/ou des compléments d'informations.

On a remarqué que certains n'ont présenté aucun nouveau programme innovateur et se sont plutôt contentés de relater des projets déjà initiés et réalisés par leur prédécesseur. D'autres, à l'exemple de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana, ont fait une intervention plutôt ambitieuse et convaincante. En effet, cette dernière ambitionne de prioriser la lutte contre la corruption. Ayant déjà fait ses preuves au sein de la Chaîne pénale anti-corruption, elle entend mettre tout en œuvre pour éradiquer ce fléau.

Aussi, des caméras de surveillance vont être installées au sein des tribunaux et les prisons pour lutter contre les rabatteurs. Un rappel des standards des services sera également initié pour rappeler aux magistrats, aux greffiers et à tous les personnels de la Justice ce qu'ils doivent faire et ne pas faire dans l'accomplissement de leur travail. Il serait aussi question de multiplier les boites de doléances pour que les citoyens victimes de corruption, d'abus ou d'injustices puissent dénoncer les auteurs.

" Personne n'est au-dessus de la loi ", a averti la Garde des Sceaux, tout en annonçant que si les accusations sont avérées, les responsables concernés passeront en conseil des disciplines. Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana fera du traitement des dossiers fonciers sa priorité. Une procédure d'accélération des dossiers y afférant sera mise en place incessamment. La Province d'Antananarivo sera classée circonscription pilote pour ce projet. Elle a aussi évoqué parmi ses priorités les dossiers relatifs aux jugements supplétifs. Une réforme législative sera aussi opérée. " Le peuple malagasy attend un véritable assainissement au niveau de la Justice et des sanctions exemplaires doivent être prises à l'encontre les récalcitrants ", a soutenu le président Andry Rajoelina.

Train urbain

De son côté, le nouveau ministre de la Fonction publique a annoncé la réforme du Code de travail, du Code de prévoyance sociale et du Statut général des agents publics. L'assainissement des concours administratifs et la lutte contre la corruption figurent aussi parmi ses priorités. La RN44, les travaux d'urgence au niveau des routes nationales qui seront terminés avant le mois d'octobre 2023, la réhabilitation des routes dans la ville d'Antananarivo et dans les autres chefs-lieux de provinces, la réforme au niveau des directions régionales des travaux publics, l'implication de la Génie militaire dans la réalisation des travaux d'urgence et l'installation de ponts Bailey, sont les grandes lignes du programme présenté hier par le nouveau ministre des Travaux publics.

Le président Andry Rajoelina incite ce dernier à présenter un planning clair relatif aux travaux sur les routes nationales d'ici la semaine prochaine. Pour sa part, Valéry Ramonjavelo, nouveau ministre des Transports et de la Météorologie a annoncé l'amélioration du centre météorologique, la ligne Fianarantsoa Côte-Est, le projet Train urbain dont la première phase reliant Amoronankona-Soarano sera terminée avant le mois d'août, la concrétisation de la mise en place des aires de repos au niveau des routes nationales, la réhabilitation du Port de Manakara et l'instauration d'un port à Antsiraka dans l'Analanjirofo, ainsi que l'amélioration de la gestion de la Compagnie Madagascar Airlines.

Pour ce qui est du Ministère de l'Energie, le nouveau ministre, Solo Andriamanampisoa, envisage l'installation de parcs solaires produisant 50 MW au niveau de 36 districts, l'installation de 10 000 éclairages publics à travers le pays, la concrétisation du projet "Branchement mora" en collaboration avec la Banque mondiale, le recrutement d'un nouveau manager pour la Jirama, la distribution de kits solaires au profit d'un million de ménages. Cette journée a également été marquée par la traditionnelle photo de groupe de la nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre Ntsay Christian.