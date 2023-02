Madagascar: Nosy Boraha Jazz Festival - Rendez-vous à Pâques

Le festival international de Jazz de Nosy-Be change de lieu à partir de cette année. Ce festival annuel est prévu se dérouler durant les fêtes pascales, au mois d'avril. Ainsi, la prochaine édition, la quatrième pour être plus précis, ne se déroulera pas à Nosy-Be comme mentionné dans l'article paru ce mercredi 22 février 2023 dans Midi Madagasikara mais bien à Sainte-Marie ou à Nosy Boraha et prendra d'ailleurs le nom de Nosy Boraha Jazz Festival. Il aura lieu du 7 au 10 avril 2023 et sera placé sous le parrainage du ministère du tourisme. Il sera également soutenu par l'office régional du tourisme-région Atsinanana et les opérateurs locaux.

Aucune thématique n'a été fixée pour cette édition, contrairement aux précédentes éditions de Nosy-Be, selon le président du comité Niry Ravelojaona. Par contre, l'accent sera mis sur des activités sociales telles que des reboisements et la dotation de livres aux établissements scolaires de cette île paradisiaque, en parallèle aux différents concerts programmés.

En rappel, une centaine de musiciens et d'artistes de 5 nationalités différentes y prendront part. Parmi eux, Lalatiana, Deenyz, Samy Andriamanoro quintet et des artistes venant des États-Unis, de l'Italie et des pays voisins de Madagascar.

Le choix de Sainte-Marie pour mettre en avant le jazz a paru être une évidence pour les organisateurs, les tours opérateurs et les acteurs dans le domaine du tourisme. Ils ambitionnent de booster l'attractivité des destinations magiques de Madagascar à travers ce produit culturel qu'est le jazz.

Nosy Boraha, cette île exotique au cadre idyllique, servira de décor à cette virée musicale haute en couleurs cette fois-ci.

Cet ancien repaire de pirates sera donc la prochaine destination à découvrir ou à redécouvrir durant les fêtes pascales.